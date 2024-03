Según Colin Farrell ‘El Pingüino’ será «increíblemente violenta»

En la industria actual parece incompatible que las grandes franquicias no le saquen un rédito a esos universos creativos dentro del streaming. El ejemplo perfecto y más clarividente es Marvel y su UCM. Grandes hits audiovisuales que conviven con series sobre personajes del mismo. Historias que no tenían cabida en la pantalla grande, pero que encuentran en las plataformas un espacio serial menor donde brillar. Loki, Wandavision, El pacificador, Cobra Kai…capítulos centrados en personajes secundarios que darán la vida a un nuevo y villanesco rol: El Pingüino. La serie sobre la adaptación del villano que conocimos en The Batman, gracias a la interpretación de un irreconocible Colin Farrell. Un proyecto que podremos ver en Max (antes llamada HBO Max) después del verano, calmando el ansia de los fans por ver la secuela protagonizada por Robert Pattinson. Conforme se acerca la fecha de estreno, vamos conociendo más datos alrededor de lo que será su historia y, si hace algunos días pudimos ver su primer teaser tráiler, ahora en una reciente entrevista, Farrell ha confesado que será “increíblemente violenta”.

La serie de El Pingüino se ambienta en los acontecimientos posteriores sucedidos en el filme de Matt Reeves, donde Oswald Cobblepot intentará reconstruir el imperio criminal tras todas las muertes provocadas por Enigma, el villano principal de la cinta. A pesar de ser un rol secundario, el clásico antagonista del Caballero Oscuro destacó gracias a la interpretación del actor irlandés, quien asumió el rol, elevado por un maquillaje fantástico. En la serie, El Pinguino tendrá el protagonismo que se merece y por las palabras del nominado al Oscar, será al menos tan oscura y violenta como el filme que la precede.

(A continuación se mencionan algunos spoilers de The Barman).

‘El Pingüino’ será oscura y violenta

En la entrevista concebida a MovieZine, Farrell explicó que el show creado por Lauren LeFranc explorará la brutalidad intrínseca del personaje. “Es oscuro, eso es lo que puedo contarte al respecto. Es muy oscuro. Creo que es muy pesado. Lo cual no quiere decir que no me divertí, me lo pasé genial haciéndolo. Es increíblemente violento. Es el ascenso de un hombre hacia lo que siempre soñó habitar, que es un cierto poder o estatus social”, le explicaba el intérprete al medio. Después argumentó cómo las consecuencias de lo sucedido en la película de la cinta del justiciero, suponen una oportunidad de crecimiento para el deformado gángster:

“La muerte de Carmine Falcone al final de (The Batman) deja este vacío en Gotham por llenar, por lo que hay varias personas que están agarrando ese poder. Este es el viaje de Oswald tratando llegar a la cima a través de obstáculos extraordinarios”. Durante mucho tiempo, Farrell ha defendido al personaje, explicando que lo que impulsó a la serie fue precisamente, la sensación de que el largometraje no mostraba todo lo que este tenía para ofrecer. “Pensé que era la punta del iceberg (…) que íbamos a hacer las seis o siete escenas que hicimos en la película. Estaba agradecido por ellas, pero quería más”, llegó a decir en una entrevista del pasado 2023.

¿Quién está detrás de la serie? ¿Cuándo se estrenará?

El director Matt Reeves se ha apartado para dejar paso al guion y dirección de LeFranc. Responsable de guionizar capítulos para series como Chuck o, también en el ámbito superheroico, Marvel, Agentes de SHIELD. Esta creadora y cineasta se se enfrenta a su primer trabajo como Showrunner y para ello, se ha asociado con uno de los grandes realizadores de la casa, Craig Zobel. Este director norteamericano es conocido sobre todo, por haberse puesto tras las cámaras de varias series relevantes de la cadena, como es el caso de The Leftovers, Westworld o Mare of Easttown. También, firmó su segundo largometraje en 2020 con La caza, una sátira política que fue recibida con cierta controversia en su estreno en Estados Unidos.

Además de Farrell, el reparto contará con Cristin Milioti (Palm Springs, El lobo de Wall street) y varios nombres pocos conocidos todavía en la industria, como Myles Humphus, Berto Colon, Alex Anagnostidis, Emily Meade y Craig Walker. Se espera que la serie de El Pingüino llegue a Max este otoño de 2024. Una espera que no es tanta si atendemos a todos los retrasos que ha sufrido The Batman 2. Una secuela programada para llegar en 2025, pero que tristemente en estos instantes está pensada para un estreno en octubre de 2026.