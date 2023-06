¿Es Jensen Ackles el nuevo Batman de James Gunn?

Desde que los directores ejecutivos de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, anunciaron que su nuevo universo presentaría la historia del caballero oscuro en The Brave and the Bold, los fans se han estado preguntando quién será el próximo actor que será el nuevo Batman. Uno de esos nombres que se han ido pronunciando en las redes es el de Jensen Ackles, conocido sobre todo por interpretar a Dean Winchester en la serie Sobrenatural, algo sobre lo que por fin el actor, se ha pronunciado a través de Deadline.

Cuando nos referimos al nuevo proyecto de Gunn y Safran es necesario aprovechar y disfrutar de los rumores mientras podamos, pues el director de la que será la nueva película de Superman es muy propenso a desmentir todo este tipo de informaciones desde su cuenta de Twitter personal. Así que tan sólo nos queda disfrutar del interés del propio Ackles en ser el nuevo Batman. “¿Quiero decir ¿podría hacerlo? Claro. ¿Me gustaría hacerlo? Sí”, señalaba al medio. Sin embargo, el intérprete quiso aclarar que no había tenido ninguna conversación con el entorno de DC Studios sobre interpretar a Batman. Ackles siguió expresando que le entusiasmaría la idea: “¿Consideraría la idea de interpretar a mi superhéroe favorito de todos los tiempos? No, estoy bien. Parece mucho trabajo, ya sabes. Tienes que ponerte un traje de murciélago y ser un superhéroe. Me encantaría. Inscríbeme”.

De hecho, Jensen Ackles ya tiene cierta experiencia interpretando al justiciero de Gotham, pues ha prestado su voz al héroe en varias películas animadas, Como en las dos partes de El largo Halloween o en Legión de Superhéroes, que se estrenó el pasado mes de febrero y repetirá en Justice League: Warworld, pensada para estrenarse este próximo verano. Antes de asumir el rol de Batman, el de Dallas prestó su voz a Jason Todd en la película animada de 2010, Batman: Under the Red Hood.

The Brave and the Bold será el reinicio definitivo de Batman en el nuevo DC Universe de Gunn y Safran, pero esto no quiere decir que no vayamos a seguir disfrutando de Robert Pattinson como Bruce Wayne, ya que The Batman 2 está confirmada siendo la creación de Matt Reeves una historia independiente a esta nueva reunión de personajes. Lo único que sabemos del filme es que estará dirigido por Andy Muschietti (Flash) y que llegará a las salas de cine en 2028.