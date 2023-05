James Gunn quiere dejemos de hacer caso a «los rumores» sobre el nuevo DC Universe

Si hay alguien que puede estar cansado de los rumores, ese es James Gunn. El que fuese el director de la trilogía de los Guardianes de la galaxia para Marvel es ahora, el máximo responsable junto a Peter Safran del nuevo DC Universe que quiere potenciar Warner Bros. Discovery. Gunn, nunca se ha cortado demasiado al proporcionar información a través de sus redes sociales, incluso de desmentir informaciones filtradas por la prensa. Sin embargo, parece un poco harto de la situación, por lo que hemos podido ver en su último y extenso tuit.

I’m getting barraged with bullshit DC rumors this morning. I’ll just reiterate the general rule not to believe anything unless it comes from me or Peter. But, unless it’s especially egregious, I’m going to slow down on calling shit out. (Sorry, I know, it’s one of my favorite…

— James Gunn (@JamesGunn) May 20, 2023