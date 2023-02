Ya tenemos el plan del nuevo DC Universe: una década de películas

Ayer, en una conferencia de prensa cerrada, se habló del futuro a medio y largo plazo del DC Universe que planean James Gunn Y Peter Safran. El director y el productor ejecutivo revelaron parte de su esquema con el que contarán dos capítulos que se desarrollaran a lo largo de una década. Como es habitual, todavía hay mucho que desconocemos, pero descubrir qué películas y series tienen entre manos los nuevos Kevin Feige de Detective Comics es algo que no esperábamos.

Como es habitual en un terreno donde el fandom genera pasiones y odios, cuando Gunn y Safran tomaron el control el año pasado del desarrollo ficcional de la marca de comics en Warner Bros. Discovey, tuvieron que tomar decisiones muy difíciles. Para empezar frenar el regreso del Superman de Henry Cavill y descartar el guion de Wonder Woman 3 que había firmado Patty Jenkins. Criticados hasta la extenuación, los dos nuevos ideólogos de la ficción superheroica en la major anunciaron las diez nuevas películas y series de televisión que podremos ver. La lista no deja de utilizar a dos IP gigantes de la marca como Superman y Batman, pero a su vez presentará a nuevos grupos más desconocidos para el gran público como Creature Comandos y The Authority. A pesar de esta revelación, Safran quiso matizar apuntando que aunque era una buena cantidad de producciones en muy poco tiempo, esto no era todo el capítulo uno. Un primer bloque narrativo que recibirá el nombre de Dioses y monstruos.

Un DC Universe que parte del UCM

No es casualidad que Gunn sea una de las personas encargadas de replicar todo la estrategia de Feige en el UCM, ya que el cineasta ha sido el responsable de tres cintas importantísimas en el mundo marvelita, como es la trilogía de Guardianes de la galaxia. Esa década tiene un final claro, pero el director de El escuadrón suicida ha querido matizar que la expansión podría continuar: “Ya conocemos el plan de ocho a diez años (son estos) dos capítulos, y hay un final para nuestra historia básica que contamos ahí, pero no es el final del universo”.

El realizador y ahora ideólogo del futuro de DC en la gran pantalla siguió enfatizando sobre que este nuevo DC Universe no está siendo inventado a medida que avanza la historia. Parece que por fin, el universo de La liga de la justicia tiene un plan alejado de la planificación caótica y descentralizada del pasado.

Las fechas y películas son las siguientes; The Batman: Parte II (3 de octubre de 2025), Superman Legacy (11 de julio de 2025), The Authority, Swamp Thing, Supergirl: Woman of Tomorrow y The Brave and the Bold. Además Safran advirtió que el estudio sigue planeando el desarrollo de una tercera parte de Aquaman.