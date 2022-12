Warner Bros podría haber paralizado el desarrollo de ‘Wonder Woman 3’

Wonder Woman 3 parece correr un serio riesgo dentro de los nuevos designios de DC dentro de Warner Bros. Discovery. Según informa THR, la producción de la tercera parte de la semidiosa guerrera está paralizada. El motivo de esta supuesta cancelación podría encontrarse en que la secuela no se alinea con el nuevo plan establecido por el cineasta James Gunn y el productor Peter Safran, los dos recientes fichajes de la major para copresidir DC Studios.

Safran y Gunn volvieron a Los Ángeles, después de una extensa sesión de planificación para el futuro de universo de DC. Se especula que fue el propio dúo quien dio la noticia a Patty Jenkins, quien antes había entregado un borrador coescrito por Geoff Johns. Recientemente, la protagonista Gal Gadot tuiteó que no podía esperar para el siguiente capítulo que veríamos todos en Wonder Woman 3, pero podría ser que la actriz israelí no conociese los designios de los nuevos dos responsables del desarrollo universal de Detective Cómics.

La primera Wonder Woman se estrenó en 2017 y al instante, se convirtió para los críticos y para el público como una de las mejores propuestas que el estudio había planteado recientemente. Su éxito fue relevante para la industria más allá de su rivalidad con Marvel, ya que demostró a los productores ejecutivos que una cinta con una superheroína como protagonista podía triunfar en la taquilla. Situación que era inimaginable después de fracasos tan sonoros como el de Catwoman (2004) y Elektra (2005). Sin embargo, la secuela que llevó por subtítulo 1984, no fue ni la mitad de buen producto de lo que fue antecesora.

El adiós a esa Wonder Woman 3 continuista no quiere decir ni mucho menos, la despedida de Gadot como imagen de la heroína. Sabemos que Henry Cavill regresará a su papel de Superman, así que la actriz podría perfectamente formar parte de ese reinicio superheroico que plantean los dos nuevos ideólogos de la franquicia. Lo que sí supone es un nuevo traspié en la carrera de la directora, quien hace poco vio cómo su cinta para Star Wars, Rogue Squadron, también se paralizaba por parte de Lucasfilm.

La visión de Gunn y Safran para el futuro de DC se desconoce, pero conociendo su trabajo en la reciente El escuadrón suicida, podríamos intuir que el humor estará presente, además de esos momentos de pura emoción que consigue trasladar al espectador el cineasta.