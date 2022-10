‘Rogue Squadron’: ¿Qué ha pasado con la película de pilotos de Star Wars?

A pesar de todo el éxito a nivel de recaudación, parece que a Disney le afectan las críticas negativas que reciben sus proyectos audiovisuales. Por eso parece que en La Casa del Ratón creen que fueron demasiado rápido con la última trilogía, situación que explicaría que desde la compañía llevan casi tres años sin llevar alguno de sus productos a la pantalla grande. La compañía va testeando la aceptación del público en formato de series y aunque es cierto que The Mandalorian sea una autentica sensación para los fans, lo cierto es que proyectos como El Libro de Boba Fett y Obi-Wan Kenobi decepcionaron. En las salas, ninguna continuación se ha materializado y producciones como Rogue Squadron han desaparecido del calendario de estenos de Disney.

Una producción llena de altibajos

Rogue Squadron se anunció originalmente en diciembre de 2020, con una fecha de lanzamiento prevista para la navidad de 2023. Desde la franquicia definieron como “una generación de pilotos de cazas estelares que ganan sus alas y arriesgan sus vida en un viaje emocionante de alta velocidad que empuja los límites”. No se especificó dónde se iba situar cronológicamente la película, pero los primeros informes trataron la posibilidad de que esta sucediese después de la última trilogía.

No es que Disney no apostase por el proyecto en un futuro. De hecho fue uno de los anuncios más grandes del evento que Disney realizó en 2020, mostrando un vídeo de la directora Patty Jenkins hablando de forma entusiasta sobre el proyecto. Según declaró en su momento, para la película se iba a inspirar en su padre, quien también fue piloto de combate. Más tarde, Jenkins estrenó Wonder Woman 1984 y esta fue un fracaso económico.

¿Llegará en algún momento?

Los principales problemas se han atribuido a la complicada agenda de Jenkins, pero no sería extraño que existan “diferencias creativas” que hayan aplazado finalmente el proyecto. Sin embargo, la retirada del calendario no inspira ninguna confianza. Al igual que su progreso no se haya mencionado en ninguno de los certámenes posteriores como la D23.

Con la eliminación de Rogue Squadron del calendario, la próxima película de Star Wars no llegará hasta 2025. Quizás finalmente sea esa, pero teniendo a otros cineastas como Taika Waititi esperando para realizar su propia película y con Rian Johnson con una trilogía para él solo en el futuro, parece complicado que la película de cazas espaciales arranque de nuevo su motor.