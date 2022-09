Rian Johnson confirma que su trilogía de Star Wars sigue en desarrollo

Un lustro después del lanzamiento de los Los últimos Jedi, el director Rian Johnson ha vuelto a confirmar que todavía está trabajando en su esperada trilogía de Star Wars. La última acometida de la saga de Lucasarts termino con tres cintas que no han terminado de convencer a nadie, ni siquiera a los propios implicados. Más que un recorrido que cerrase una historia, la sensación tras su visionado es la de un trabajo a medio terminar, en la que la falta de una visión y liderazgo único brillaba por su ausencia. No obstante, por separado y aunque se la criticó en exceso, Los últimos Jedi supuso una opción que rompía con el casi calco exacto que termino siendo El despertar de la fuerza. De esta forma, antes del estreno se confirmó que Johnson tendría una trilogía para él sólo, pero ¿sigue esto formando parte de los planes de Disney?

Hace años, se prometió que la nueva trilogía de presentaría personajes de la galaxia de Star Wars poco transitados en el cine, unas declaraciones silimares sobre la entrega, todavía sin título que debe dirigir el neozelandés Taika Waititi. Esto podría suponer que Johnson se ha desentendido del proyecto, pero la realidad es que este, sigue manteniendo conversaciones con los directivos para desarrollar la próxima etapa galáctica. Él mismo lo ha confirmado en una entrevista reciente con la revista Empire, mientras promocionaba la secuela de Puñales por la espalda 2: “Me he mantenido cerca de Kathleen (Kennedy) y nos reunimos a menudo y hablamos de eso. En este punto, es sólo una cuestión de cronograma y cuándo puede suceder. Me rompería el corazón si terminara, si no pudiera volver a esa caja de arena en algún momento”.

Del mismo modo, la productora de Lucasarts habló de la asociación con Rian Johnson a principios de año con Vanity Fair, apuntando que el realizador de Looper estaba “increíblemente ocupado” con su acuerdo para Netflix de múltiples películas para Puñales por la espalda, asegurando de esta forma que “pasará un tiempo” antes de que la próxima entrega de Star Wars de Johnson esté lista.

Los próximos proyectos de la franquicia incluyen un proyecto de Waititi sin título y otro largometraje en solitario para Patty Jenkins, directora de Wonder Woman. En lo relativo a las series, a finales de mes se estrenará Andor, la precuela spin-off de Rogue One y después, llegará la serie individual de Ahsoka Tano.