Domhnall Gleeson está listo para regresar a su personaje de Star Wars

La última trilogía de Star Wars ha supuesto, una vez más, que se cumple la máxima de una franquicia que guarda una compleja relación con sus fans. La saga galáctica tiene millones de acólitos por todo el mundo, pero entre ellos también existen miles de detractores especialmente críticos con los movimientos que realiza Disney, la empresa que maneja su propiedad. No obstante, esta conciencia de autocrítica por parte del fandom no es nueva ni se debe a una especial inquina con La casa del ratón, sino que obedece a una brecha generacional que ya se dio cuando el universo de George Lucas regresó a los cines con las precuelas a partir de 1999. La última acometida fílmica, posterior a las tres películas originales, levantó ampollas y su desaire con el público y las críticas han sido captadas por parte de la major, quien ahora huye con spin-offs y futuros proyectos alejados de ese punto temporal. No obstante, algunos actores como Domhnall Gleeson estarían encantados de volver a regresar a sus personajes en nuevas películas.

Hablando con TheWrap, Gleeson afirmó que era poco probable que Lucasfilm volviese a ponerse en contacto con él. El irlandés interpretó al General Hux, el líder de las fuerzas militares de la Primera Orden que trabajaba junto a Kylo Ren (Adam Driver) para terminar con la Resistencia en nombre del Líder Supremo Snoke (Andy Serkis). Despiezada, la trilogía no obedeció a ninguna cohesión narrativa ni temática, dando bandazos erráticos que llevaron a que no entendiéramos el desarrollo de la mayoría de los personajes. En un principio, parecía que Domhnall Gleeson sería el sustituto de Peter Cushing como Moff Tarkin pero Hux, terminó de la misma forma que lo hizo la trilogía, pasó de ser un perfil iracundo a un bufón.

Al contrario de lo que puedan pensar los fans, Gleeson estaría totalmente convencido si los responsables de un futuro proyecto volviesen a llamarle: “¡Por supuesto que sí! Él (Hux) fue realmente interesante, y creo que hay muchas cosas que podría hacer más (con él). No los veo haciendo la llamada. No estoy seguro de que alguien está clamando por una secuela o precuela de Hux. Pero sí, por supuesto. Esas películas son increíbles”.

Lo siguiente que conoceremos de Star Wars será la serie Andor. Un spin-off basado en el pasado del personaje homónimo que conocimos en la precuela inmediata de Una nueva esperanza, Rogue One. Por otro lado, se especula que más que ir hacia delante cronológicamente, Lucasarts intentará indagar sobre los acontecimientos de la Antigua República, siglos atrás de todo lo que hemos conocido en la pantalla grande.