Disney ha conseguido mediante Marvel crear un universo cinematográfico, conquistando el corazón de millones de fans por todo el mundo. Sus películas y series triunfan y tienen el beneplácito incluso de la crítica, a pesar de que algunos pesos pesados de la industria consideran que no son cine. Sin embargo, la Casa del Ratón no es perfecta y hay una franquicia en concreto con la que no ha terminado de congeniar. La última trilogía de Star Wars no le funcionó nada bien a la compañía, por culpa de no mantener un liderazgo en el proyecto, emulando el trabajo de Kevin feige con las producciones marvelitas y por crear, tres partes inconexas para la historia de Rey. La última en pronunciarse sobre las nuevas películas ha sido María Lucas, la montadora de la trilogía original y exmujer del creador de la galaxia muy muy lejana, George Lucas.

“Kathy Kennedy y J.J Abrams no tienen ni idea de Star Wars”, aseguraba María de Lucas sobre la directora de Lucasfilm y del productor y director del inicio y final de la nueva trilogía. La editora continuaba asegurando que lo que habían hecho era desprenderse de la magia de la saga: “No lo entienden. J.J.Abrams está escribiendo estas historias; cuando vi esa película en la que matan a Han Solo, me enfadé. Estaba furiosa cuando mataron a Han Solo (…) no había razón para ello, Pensé no entiendes la historia Jedi. No estas obteniendo la magia de Star Wars ¿Te estás deshaciendo de Han Solo?” María Lucas tiene una gran carrera como montadora, ya que antes del universo de Lucas, había trabajado editando Taxi driver y Alicia ya no vive aquí.

No es la única que ha “rajado” de estas nuevas historias, ya que el propio creador George Lucas ya dejó su opinión destructiva en una entrevista realizada por el ex trabajador de Lucasfilm, Rinzler. “Piensan que es importante atraer a una audiencia femenina, por lo que ahora su personaje principal es esta mujer, que se supone que tiene poderes Jedi, pero no sabemos cómo obtuvo dichos poderes o quién es ella. Apesta. Las historias son terribles. Simplemente terrible”.