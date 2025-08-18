Denzel Washington no le da demasiada importancia a sus premios Oscar: «No me van a servir de nada»

Por más que con los años pueda haberse depauperado su relevancia académica, las estatuillas doradas del séptimo arte siguen siendo ese tótem audiovisual que representa la excelencia en cualquier categoría cinematográfica. Como todo en la vida, alzarse con uno de estos galardones viene de la mano de toda una serie de méritos y por supuesto, de una pizca de suerte. Ahí por ejemplo están las dos victorias de Emma Stone en cuatro nominaciones o los tres trofeos de Meryl Streep durante una carrera que posee más de 20 consideraciones desde 1979. Pero a pesar de la envergadura de tal distinción, no a todas las grandes leyendas de la interpretación les hace una gran ilusión la efigie del «tío Óscar». Denzel Washington ha sido muy tajante en una de sus últimas entrevistas al respecto, dando a entender que no le importan demasiado los Oscar que ya posee en su colección.

En plena promoción de Del cielo al infierno, la cinta que lo vuelve a reunir con el cineasta Spike Lee, el actor norteamericano entró a valorar sobre el valor de las medallas artísticas dentro de la industria. Una reflexión mecida tras años y años expuesto a la maquinaria de Hollywood, donde ni siquiera él mismo es un gran fan de sus dos victorias en la alfombra roja. La primera de ellas llegó en 1990 por Tiempos de gloria y la segunda, gracias a Training Day en 2002. A partir de aquel año y con tres candidaturas pasadas fallidas, Denzel Washington volvió a estar nominado a los Oscar en otras cuatro ocasiones. La última de ellas en 2022 por dar vida a Lord Macbeth en La tragedia de Macbeth que Joel Coen adaptó de la reconocida obra de Shakespeare. Sin embargo, ni siquiera ese recorrido victorioso tiene una importancia para la la estrella en su legado, tras haber ganado todos los premios habidos y por haber.

Denzel Washington no valora sus Oscar

Como todo desencanto con algo tan trascendente, el posible origen del desapego de Denzel Washington con los Oscar seguramente se remonte a 1993, cuando el de Mount Vernon perdió su estatuilla en Malcolm X frente a Al Pacino por Esencia de mujer. Derrota que le llevaría posteriormente a hacer que su esposa Pauletta Washington votase por él en su lugar para los premios de la Academia, asegurando en una entrevista pasada que aquello fue algo que lo amargó.

Ahora en una reciente charla para Jake’s Takes, el actor de Gladiator II ha sido muy franco con su distanciado apego hacia los trofeos de la que es, todavía a día de hoy, la institución más valorada del mundo artístico:

«Llevo mucho tiempo en esto, y hay veces que he ganado y no debería haber ganado. Y otras que no gané y que debería haber ganado. El hombre da el premio, Dios da la recompensa. No me interesan mucho los Oscar».

Porque además, Washington no es demasiado fan de los que ya tiene. «La gente me pregunta ‘¿Y dónde lo guardas?’. Yo digo ‘Junto al otro’. No estoy presumiendo. Sólo te digo lo que pienso. En mi último día, no me va a servir de nada».

‘Del cielo al infierno’: fecha de estreno

Los fans de Denzel Washington podrán verlo próximamente en Apple TV+, cuando la plataforma estrene Del cielo al infierno el 5 de septiembre. Un remake de El infierno del odio de Akira Kurosawa que tuvo muy buenas valoraciones en su preestreno en el pasado Festival de Cine de Cannes.