Ana Rosa: «Sánchez se está quedando sin argumentos porque todo es fango y conspiranoia»

Un día más, El programa de Ana Rosa ha comenzado con el editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha sido muy crítica con el balance de la legislatura de Pedro Sánchez.

«Muy buenos días, este año llegan los Reyes Magos con el bono transporte, cambian el camello por el tren, así que van a llegar tarde para repartir los regalos de Pedro Sánchez. Eso sí, ha descubierto el interrail. Lo que sí ha hecho de manera magistral el presidente es resumir el balance de su legislatura fingiendo un bostezo. Le preguntan por la corrupción, bosteza y dice que lo nuevo, lo importante es ese bono transporte que le teletransporta a una realidad paralela», ha arrancado.

La presentadora ha continuado: «Con un Gobierno asediado por la corrupción y los casos de acoso sexual, Sánchez dedica a estos asuntos seis minutos y una hora y media a sacar pecho. Un país de las maravillas en el que hay que levantarle una estatua porque es el líder más transparente, limpio y honrado de la historia del mundo, desde la Grecia ateniense. Corrupción y acoso hay, dice él, en todos lados, pero en el PP mucho más, por eso no se pueden adelantar las elecciones y, bueno, porque las perdería. Una realidad que contrasta con la fantasía de las tertulias y las columnas: se está quedando sin argumentos porque todo es fango y conspiranoia».

«El presidente hizo como que se dirigía al marciano de Sin noticias de Gurb, a ciudadanos que no están informados. Asegura que se conoce mejor a una persona viajando en un yate que en el Consejo de Ministros, como si viajar en un Peugeot y dormir en casa de tus amigos, ahora presos, no fuera algo casi tan íntimo como un vis a vis familiar. Ábalos y Koldo se están conociendo en la celda mientras ven cómo su exjefe les niega como San Pedro. La sustancia de las cosas es ponerse a invernar desde el 23 de diciembre hasta el 7 de enero, con más vacaciones que cualquier ciudadano. Anuncia que va a seguir en el búnker hasta 2027 y que luego hasta 2031, porque sus socios sí amagan con tumbarle, pero se queda todo en una papeleta. Sánchez dice que vive su momento más maduro, que se lo digan a Zapatero. El Gobierno más maduro de Europa y, ¿qué le provoca todo esto al presidente? Un largo, sonoro y profundo bostezo», ha finalizado Ana Rosa Quintana.