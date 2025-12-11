Ana Rosa: «Sánchez se ha convertido en el niño del ‘Sexto Sentido’ que en ocasiones ve imputados»

Ana Rosa Quintana ha vuelto a retratar al presidente del Gobierno en su editorial diario de Telecinco. La presentadora ha aprovechado la detención de Leire Díez y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y la llegada de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado a Oslo, para criticar a Pedro Sánchez. «El viaje de Pedro Sánchez en el Peugeot es un viaje hacia el abismo que contrasta con el periplo hacia la libertad de María Corina Machado”, ha dicho la presentadora de El programa de Ana Rosa además de añadir que: «En uno de los círculos sanchistas tenemos corrupción, en otro machismo y prostitución y en otro acoso sexual, aunque el presidente lo defina como acoso laboral estructural. Sánchez se ha convertido en el niño del Sexto Sentido. En ocasiones ve imputados a su alrededor pero no ve que la legislatura está muerta».

La detención de Leire Díez y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, en una operación por contratos públicos bajo sospecha, junto a la llegada de María Corina Machado a Oslo tras escapar de Venezuela, se han convertido en los temas principales del editorial de este jueves 11 de diciembre de Ana Rosa Quintana.

«Buenos días. Dicen que todo viaje es un descubrimiento. El viaje de Sánchez en el Peugeot es un viaje hacia el abismo que contrasta con el periplo hacia la libertad de María Corina Machado. Decía otro Machado, Antonio, que se hace camino al andar, pero cada uno marca su senda. Los compañeros de viaje que cercan a Sánchez cada vez se parece más a la Divina Comedia con varios círculos del infierno que dejan al presidente solo y en medio de un corrillo de imputados y señalados cada vez más numeroso: Koldo, Ábalos, Cerdán, Gallardo, el fiscal general, Salazar, el alcalde de Torremolinos, el presidente de la Diputación de Lugo, Begoña Gómez y las presiones al vicerrector de la Complutense, David Sánchez, y ahora se suman el expresidente de la SEPI, exmano derecha de MaríaJesús Montero, otra mano que se quema, detenido junto a Leire Díez», ha comenzado la presentadora de El programa de Ana Rosa.

La presentadora ha continuado: «En uno de los círculos sanchistas tenemos corrupción, en otro machismo y prostitución y en otro acoso sexual, aunque el presidente lo defina como acoso laboral estructural. Sánchez se ha convertido en el niño del Sexto Sentido. En ocasiones ve imputados a su alrededor pero no ve que la legislatura está muerta. Un viaje en coche a Soto del Real que contrasta con el viaje en barco de una mujer con coraje como María Corina Machado, María Corina escapó de Venezuela después de 16 meses escondida, un viaje en un bote de madera entre olas de dos metros. Una mujer a la que el régimen chavista no deja vivir en paz pero que ya es Nobel de la Paz».

«Mientras aquí tenemos entregas en el nombre de Ábalos, la hija de Corina habló en Oslo en nombre de su madre en un emotivo discurso al que asistieron venezolanos llegados de todas las partes de planeta. En Oslo escucharon unas palabras en nombre de los que se marcharon, de los que no pueden salir, de los que no pueden regresar, de los que perdieron a los suyos, de los que fueron encarcelados, de los que viven escondidos, de los que se quedaron, de los censurados, de los que murieron en nombre de la libertad», ha finalizado Ana Rosa Quintana.