María Corina Machado en Oslo: «Quienes apoyan a Maduro hacen de Venezuela un refugio seguro para el crimen»

Tras un viaje lleno de complicaciones desde el mismo momento en el que se propuso salir de Venezuela, aun con todas las barreras del régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado llegó a Oslo. No lo hizo a tiempo para asistir a la ceremonia en la que iba a recoger el premio Nobel de la Paz, pero el recibimiento fue igual de especial, no sólo por los ciudadanos que le mostraron su apoyo, sino por el reencuentro con su familia. Este jueves ha podido contarlo en una rueda de prensa junto al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.

La líder opositora ha agradecido la oportunidad de tener un altavoz tan potente para «explicar al mundo lo que ocurre en Venezuela», la verdadera razón de que «merezca la pena» su viaje de dos días, por el que ha dado las gracias «a quienes han arriesgado su vida» para que ella llegara a Oslo. «Un día podré contarlo sin poner en peligro su seguridad», ha mencionado.

Precisamente, si algo brilla por su ausencia en Venezuela, es la seguridad, según ha relatado María Corina Machado. Preguntada por la operación de Donald Trump contra el narcotráfico y por si ésta se está desarrollando como «una invasión» de Estados Unidos, la opositora ha sido tajante: «Hay quienes hablan de invasión en Venezuela. Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, iraníes, grupos terroristas como Hamás o Hezbolá, la guerrilla colombiana o los cárteles -que no sólo trabajan la droga, también tienen redes de tráfico de seres humanos, de prostitución-, que llegan al 60% de nuestra población».

Todo ello, ha subrayado Machado, «hace que Venezuela sea el hub criminal de América que sostiene el régimen», que se vale de «un sistema de represión muy diferenciado». En esta línea, la líder venezolana se ha referido a la financiación del chavismo. «¿De dónde vienen esos fondos?», ha planteado, para despejar la duda acto seguido: «Del tráfico de armas, de las drogas, del tráfico de seres humanos…».

Por ello, la solución, ha insistido María Corina Machado, pasa por «acabar con ese flujo», para que «se debilite la represión», dado que «es lo único que le queda al régimen, la violencia y el terror». En este sentido, la opositora ha pedido a la comunidad internacional que «corten esas fuentes, porque los regímenes que apoyan a Maduro y a esta red han convertido a Venezuela en ese refugio seguro para esas operaciones».

La opositora Venezolana ha elogiado también el papel que está adoptando el pueblo venezolano y la relevancia histórica de éste. «No hay ninguna otra generación en la historia de Venezuela que ame más la libertad, a nuestra familia, la posibilidad de estar en su patria y moverse libremente por ella», ha declarado.

Ese es el motor que ha llevado a María Corina Machado hasta Oslo, ha confesado, «el amor de millones de venezolanos por su país, por la libertad». «Lo que une a nuestra nación es el deseo de que nuestros hijos vuelvan a casa y no pararemos hasta conseguirlo», ha prometido la opositora venezolana, que lucha para «darles un país en el que vivan con dignidad y con la responsabilidad que conlleva la libertad».

«Cuando luchas por la libertad, luchas por la humanidad. Por eso significa algo para el mundo este mensaje, para esos países que no tienen libertad, a los que hay que decirles que merece la pena luchar hasta el final. Venezuela será libre», ha sentenciado.