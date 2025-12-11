María Corina Machado llega a Oslo tras un largo y arriesgado viaje desde Caracas

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, pero no comparecerá en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores, dada la alta hora de la madrugada que es. Además, ha expresado que quiere reunirse directamente con sus familiares, según ha informado el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

María Corina Machado ofrecerá una rueda de prensa en Oslo este jueves, según informa la página oficial de los Nobel. El Instituto informa de que Machado se reunirá a las 9:45 horas con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre. Tras el encuentro, ambos comparecerán ante los medios.

María Corina Machado, la líder opositora venezolana inhabilitada y perseguida por el chavismo, ha orquestado una de las fugas más audaces de la historia reciente de América Latina para llegar a Oslo. Este martes, Machado abandonó Venezuela a bordo de una lancha rápida, iniciando un periplo por la peligrosa ruta marítima hacia Curazao, según The Washington Post.

El plan de fuga de María Corina Machado se ha fraguado en secreto, con la diáspora venezolana en Miami y contactos en Washington coordinando los hilos, revelan medios norteamericanos. Desde Caracas, Machado viajó de noche en vehículos discretos hacia la costa del estado Falcón, un bastión pesquero al noroeste del país, donde el Golfo de Venezuela se abre como una trampa traicionera. Esta ruta, conocida como el «camino de los desesperados», ha sido la vía de escape de otros líderes opositores como Leopoldo López en 2019 o los exiliados tras 2017.

A medianoche, Machado posiblemente subió a una lancha go-fast, un bote veloz de fibra de vidrio equipado con motores fuera borda de alta potencia, capaz de surcar las olas a 50 nudos.

La travesía no habrá durado más de tres horas, pero el Golfo de Venezuela, con sus corrientes impredecibles y aguas infestadas de narcotraficantes, es un corredor letal: tormentas repentinas, encuentros con lanchas armadas y la constante amenaza de helicópteros militares.

Al amanecer del 10 de diciembre avistaron las costas de Curazao, la isla neerlandesa que sirve de puente a la libertad para miles de venezolanos. Desembarcaron en una playa remota cerca de Willemstad, donde un equipo de exiliados los esperaba con un vehículo blindado, cuentan medios de EEUU.

Desde el aeropuerto de Hato, Machado tomó un vuelo comercial. El destino final: Oslo, Noruega, sede de negociaciones de paz y hogar de un Comité Nobel que la había nominado en años previos por su defensa de la democracia.

Trump: «No me gustaría que la arrestaran»

Horas antes de que llegara a Oslo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que no le gustaría que las autoridades venezolanas arrestaran a la líder opositora María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

«No me gustaría que la arrestaran, no estaría contento con eso», respondió en la Casa Blanca cuando la prensa le preguntó qué pasaría si Machado fuera detenida.

Trump ha asegurado que no le gustaría que arrestaran a la opositora venezolana María Corina Machado, quien habría salido de Venezuela en barco. Trump dijo no saber «nada» de supuestos planes para detenerla, pero apuntó que Machado «fue muy amable» al dedicarle el Nobel de la Paz cuando lo anunciaron.

El republicano, quien suele reivindicar para sí mismo ese premio, apuntó que lo único que le motiva a resolver guerras es «salvar vidas» y no los galardones.

¿Regresará Corina Machado a Venezuela?

Este desplazamiento a Oslo de María Corina Machado podría obligarla a exiliarse después de haber pasado gran parte del último año escondida en Venezuela para evitar que la arrestara el Gobierno de Nicolás Maduro, apunta The Wall Street Journal. Machado, sin embargo, ha expresado su intención de regresar «muy pronto» a su país.

Ana Corina Sosa, hija de la Nobel de la Paz, recibió el premio en nombre de su madre y leyó su discurso durante la ceremonia, en el que aseguró que Venezuela «volverá a respirar».