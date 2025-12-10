La hija de Corina Machado recoge el premio Nobel de la Paz: «Mi madre quiere una Venezuela libre»

La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, Ana Corina Sosa, ha recogido este miércoles en Oslo el premio Nobel de la Paz concedido a su madre donde ha denunciado al gobierno de Nicolás Maduro como un régimen que promueve la falta de libertades en Venezuela. «Mi madre quiere vivir en una Venezuela libre», ha dicho durante la ceremonia de entrega del reconocimiento.

La hija de Machado ha subido al estrado para recoger de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnesel, el diploma y la medalla de oro en nombre de su madre, ante una gran ovación de todos los presentes, entre los que ha destacado el rey Harad V de Noruega.

Tras esto ha leído un discurso escrito por su madre, no sin expresar antes el agradecimiento hacia el Comité Nobel Noruego. «Gracias a ustedes, la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo. Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz», ha dicho.

Corina Sosa ha recordado que desde 1999, el régimen chavista se dedicó a desmantelar nuestra democracia, una situación que llevó a «violar la constitución, falsificar nuestra historia, corromper a las Fuerzas Armadas, purgar a los jueces independientes, censurar a la prensa, manipular las elecciones, perseguir la disidencia y devastar nuestra biodiversidad».

Citando a su madre, la ponente ha señalado que «la riqueza petrolera no se usó para liberar, sino para someter» y que «se repartieron lavadoras y neveras en televisión nacional a familias que vivían sobre pisos de tierra, no como símbolo de progreso, sino como espectáculo».

«Apartamentos destinados a la vivienda social se entregaban a unos pocos como recompensa condicionada a la obediencia. Y entonces llegó la ruina: una corrupción obscena, un saqueo histórico. Durante los años del régimen, Venezuela recibió más ingresos petroleros que en todo el siglo anterior. Nos lo arrebataron todo. El dinero del petróleo se convirtió en un arma para comprar lealtades en el exterior, mientras el Estado se fusionaba con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales. La economía colapsó más de un ochenta por ciento, la pobreza superó el ochenta y seis por ciento, y nueve millones de venezolanos se vieron obligados a huir. No son solo cifras; son heridas abiertas», ha continuado.

Corina Sosa también ha informado a todos los presentes que «en unas horas» podrá abrazar a su madre después de 16 meses viviendo en la clandestinidad. «Mientras espero el momento de abrazarla, pienso en las otras hijas e hijos que hoy no pueden ver a sus madres. Esto es lo que la impulsa. Lo que nos impulsa a todos. Ella solo quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos que muy pronto volverá a nuestro país. Mientras tanto, en este momento, me enfrento a la difícil tarea de dar voz a sus palabras: el discurso que preparó para esta ocasión», ha explicado.

Por su parte, Fydnesel, ha señalado durante su discurso que Maduro «debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo» favoreciendo así «las bases para una transición pacífica» hacia la democracia. «Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar», ha dicho.

El presidente del Comité Noruego del Nobel también ha informado que María Corina Machado «está segura y estará con todos en Oslo muy pronto».