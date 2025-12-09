Corina Machado no consigue llegar a Oslo la víspera de la entrega del Premio Nobel de la Paz

La rueda de prensa que María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, tenía previsto dar este martes, en la víspera de recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, ha sido cancelada después de que la galardonada no haya podido llegar a la capital de Noruega. La conferencia, prevista para las 13:00 horas, ya había sido aplazada, pero los organizadores esperaban que pudiera celebrarse hoy. Los organizadores y el entorno de la líder opositora no han confirmado si Corina Machado ha podido salir de Venezuela.

Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel de Noruega, ha confirmado que la rueda de prensa «no tendrá lugar hoy». «La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz», ha asegurado la organización. La opositora venezolana tiene previsto recibir el Premio Nobel de la Paz este miércoles en reconocimiento a su lucha contra el régimen del dictador Nicolás Maduro.

Corina Machado aún vive en Venezuela, en paradero desconocido, y se mantiene oculta de las fuerzas chavistas que han intentado arrestarla en varias ocasiones desde las últimas elecciones presidenciales. En aquella ocasión Nicolás Maduro fraguó un fraude electoral para perpetuarse en el poder y arrebatar la victoria a Edmundo González, candidato opositor a la presidencia de Venezuela.

Corina Machado había asegurado que estaría en la capital noruega para recibir el galardón. Su hermana, Clara Machado, también ha confirmado este martes en una entrevista desde Oslo que la intención de la líder opositora es estar en la entrega del Nobel. «Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada», ha asegurado la hermana de la opositora venezolana, aunque no ha podido confirmar si había podido salir ya de Venezuela.

En Oslo ya esperan a la líder opositora su madre, Corina Parisca, y su hija, Ana Corina Sosa, además de su hermana. «Estamos acá por ella, para ella y con toda la convicción de que lo va a lograr y de que va a estar acá y va a recoger el premio», ha asegurado su hermana.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, ya se encuentra en Oslo para acudir a la ceremonia de entrega del Premio. Además está prevista la llegada entre este martes y este miércoles de otros líderes latinoamericanos como Javier Milei, presidente de Argentina, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, Santiago Peña, de Paraguay. Edmundo González, presidente electo de Venezuela exiliado en España desde septiembre de 2024, ha viajado también a Oslo este martes.