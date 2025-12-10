Ana Rosa: «Sánchez podría aplicarse la letra de la canción de Extremoduro, ‘Si tú te vas’»

El editorial de Ana Rosa Quintana de hoy miércoles 10 de diciembre ha sido impagable. La comunicadora de Mediaset ha atacado de nuevo al presidente del Gobierno de manera irónica: «Pedro Sánchez ha publicado su playlist en la que incluye a Extremoduro, cuyo cantante, Robe, acaba de dejarnos. El presidente podría aplicarse la letra de su canción Si tú te vas, que dice: He mentido, y he buscado en lo prohibido, por tener buenos alimentos. Así, la presentadora de El programa de Ana Rosa ha utilizado la música para retratar al PSOE: A su playlist, el presidente podría añadir la canción de Ilegales, Delincuente habitual, porque como cantaba Jorge Martínez, el fiscal es un chico normal que trabaja contra la Ley. Sánchez miente hasta en su playlist, porque dijo que le iba a dedicar una hora a Rosalía y no la incluye, aunque podría añadir el tema Sexo, violencia y llantas».

«Buenos días. Pedro Sánchez ha publicado su playlist en la que incluye a Extremoduro, cuyo cantante, Robe, acaba de dejarnos. El presidente podría aplicarse la letra de su canción Si tú te vas, que dice: He mentido, y he buscado en lo prohibido, por tener buenos alimentos. Tras la sentencia contra el Fiscal General el presidente insiste en su matraca contra el Supremo dinamitando la separación de poderes. En un mitin ha dicho: ¿Nos van a dar lecciones, de qué? Pues de muchas cosas, presidente, porque está suspenso en primero de Democracia. No se puede atacar a una rival política utilizando un poder del Estado para ganar un relato. La sentencia es clara: El fiscal quebrantó el deber de reserva. Aunque Óscar López diga que conoce guiones de Hollywood con menos creatividad de una sentencia que no se había leído», ha comenzado Ana Rosa.

La presentadora ha continuado: «A su playlist, el presidente podría añadir la canción de Ilegales, Delincuente habitual, porque como cantaba Jorge Martínez, el fiscal es un chico normal que trabaja contra la Ley. Sánchez miente hasta en su playlist, porque dijo que le iba a dedicar una hora a Rosalía y no la incluye, aunque podría añadir el tema Sexo, violencia y llantas. Salieron rascando rueda con el Peugeot y desde entonces tenemos varios casos de machismo y de acoso en el PSOE. Tengo una banda del Peugeot. Ahora seis mujeres acusan de acoso sexual a José Tomé, miembro del Comité Federal del PSOE. ¿Lecciones de qué?».

Y para terminar, Ana Rosa ha dicho: «Estamos en un país cuya banda sonora es la ausencia de presupuestos, con un Gobierno sin apoyos, con escándalos de corrupción, acoso y babosos. Y mientras María Corina sigue desaparecida, no va a asistir a la entrega del Nobel de la Paz, y este Gobierno sigue sin felicitar a una mujer que lucha por la libertad de su pueblo mientras vemos fotos de Zapatero con Maduro. ¿Lecciones de qué?».