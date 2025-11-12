Ana Rosa: «Leire era la mano derecha de la mano derecha del presidente»

Ana Rosa Quintana ha dedicado su ya famoso editorial diario a los nuevos audios de la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez con el fiscal Stampa. Entre otras cosas, la presentadora de El programa de Ana Rosa ha dicho: «Lo grave de este asunto no son los operarios, sino el jefe de la cuadrilla, el que supuestamente daba las órdenes en la operación Salvar a la familia Sánchez. En otro de los audios se escucha Leire fue a su casa y el presidente dijo: límpiese todo. Tras la imputación de Begoña Gómez los fontaneros decían frases como: Soy la persona que ha puesto el PSOE, a mí siempre me llaman en el minuto 79 de partido, soy la mano derecha de Cerdán que nunca va a aparecer ¿No dijo Leire en el Senado que no tenía relación con Cerdán? No dejan de aparecer manos derechas. Koldo era la mano derecha de Ábalos, Ábalos era la mano derecha de Sánchez, Cerdán se convirtió en la otra mano derecha de Sánchez y a su vez Leire era la mano derecha de la mano derecha del presidente».

El Programa de Ana Rosa ha arrancado un día más con el editorial de su presentadora, centrado en los los nuevos audios de Leire Díez con el fiscal Stampa en los que hay menciones a Pedro Sánchez y un supuesto «encargo» del PSOE.

«Buenos días. La RAE define la palabra cloaca como conducto para aguas sucias, lugar inmundo, sumidero, desagüe, alcantarilla. En Uno de los nuestros, un mafioso decía que si formas parte del grupo, nadie te dice que van a matarte. Los asesinos llegan con una sonrisa, con una sonrisa los fontaneros se presentaban en los despachos a sobornar fiscales. Hemos podido escuchar por la propia boca de esos fontaneros frases como: Lo que ha dicho el presidente es que esto se limpia caiga quien caiga o el 1 es el que decide. Los fontaneros del zar intentaron presuntamente sobornar al fiscal Stampa, que lo grabó todo», ha arrancado Ana Rosa.

La presentadora ha continuado: «Lo grave de este asunto no son los operarios, sino el jefe de la cuadrilla, el que supuestamente daba las órdenes en la operación Salvar a la familia Sánchez. En otro de los audios se escucha Leire fue a su casa y el presidente dijo: límpiese todo». Tras la imputación de Begoña Gómez los fontaneros decían frases como: Soy la persona que ha puesto el PSOE, a mí siempre me llaman en el minuto 79 de partido, soy la mano derecha de Cerdán que nunca va a aparecer. ¿No dijo Leire en el Senado que no tenía relación con Cerdán? No dejan de aparecer manos derechas. Koldo era la mano derecha de Ábalos, Ábalos era la mano derecha de Sánchez, Cerdán se convirtió en la otra mano derecha de Sánchez y a su vez Leire era la mano derecha de la mano derecha del presidente».

Para finalizar, Ana Rosa Quintana ha apuntado: «Lo importante no son esas manos, sino la mano que mece la cuna en este safari por las cloacas. Otro de los hombres del presidente, el fiscal general, declara hoy como imputado en la silla de los acusados sin la toga y las puñetas, esas puñetas que le quisieron hacer a una rival política a través del relato. Podrán preguntar a García Ortiz quién ordenó filtrar los datos, quién le ordenó activar el Código Rojo. Lo relevante es si la orden vino de Moncloa, y quién dio esa orden al fiscal que depende del presidente».