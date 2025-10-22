Ana Rosa atiza a Leire Díez en directo: «Usted no es periodista»

Hoy miércoles 22 de octubre, Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial en gran parte a Leire Díez y a los casos de corrupción del Gobierno: «Pedro Sánchez es Don Limpio. El presidente tenía razón cuando dijo en el Congreso que su Gobierno es el más limpio de la historia. Lo que no sabíamos es que lo estaba diciendo de manera literal. No se refería a la limpieza institucional, sino a pasar el mocho con lejía y detergente. Dolset pasaba el pronto, y Leire el paño. Pero es que, además, Martínez, conocida como la fontanera del PSOE, ha sido entrevistada en El programa de Ana Rosa esta misma mañana después de que fiscal Stampa asegure Leire le dijo que Pedro Sánchez le ordenó «limpiar sin límite» el caso Begoña Gómez tras salir a la luz la imputación de su esposa. En directo se ha vivido una fuerte tensión entre la ex militante socialista y la comunicadora de Mediaset.

«Buenos días. Pedro Sánchez es Don Limpio. El presidente tenía razón cuando dijo en el Congreso que su Gobierno es el más limpio de la historia. Lo que no sabíamos es que lo estaba diciendo de manera literal. No se refería a la limpieza institucional, sino a pasar el mocho con lejía y detergente. Dolset pasaba el pronto, y Leire el paño. El fiscal Stampa denuncia que Leire Díez se presentó diciéndole como si fuera el Señor Lobo: Soy la persona que ha puesto el PSOE para limpiar todo esto. Stampa lo grabó todo. Asegura que según Leire Díez, Sánchez le dio orden de «limpiar sin límite caiga quien caiga», una supuesta orden transmitida por el presidente tras estallar el caso Begoña», ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa ha continuado: «Hoy Leire rompe su silencio en este programa y le preguntaremos si ella era la encargada de limpiar bajo las alfombras. ¿Ofrecía favores y sobornos a través de la fiscalía para anular causas que salpican al PSOE? Dice la ministra Alegría que ella no ve ficción. Debería ponerse la escena en la que el Padrino dice: Le haré una oferta que no podrá rechazar».

Para finalizar, Ana Rosa Quintana ha apuntado: «Mientras, el Gobierno pide la dimisión del Gobierno. Desde Sumar han llamado al 047 para pedir la renuncia fija discontinua de la ministra Isabel Rodríguez por empezar la casa por el tejado con el problema de la vivienda mientras Yolanda Díaz vive en una residencia oficial de 443 metros cuadrados. Pero como dijo Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie. Ahora el fiscal Stampa abre la ventana de esa casa compartida que es La Moncloa para ventilar y retirar los trapos sucios del suelo, como el el spot de Vivienda. No en vano, la vicepresidenta ha tenido un lapsus cuando ha dicho en el Senado: Queda Gobierno de corrupción para rato».

Entrevista a Leire Díez

Como ya se ha apuntado, las últimas acusaciones sobre Leire Díez son abrumadoras. En ellas, el fiscal Stampa asegura que la conocida como fontanera del PSOE le dijo que Pedro Sánchez le ordenó «limpiar sin límite» el caso Begoña Gómez tras salir a la luz la imputación de su esposa.

Díez ha entrado en El programa de Ana Rosa para hablar de todo este asunto y Quintana no ha perdido la ocasión para reprocharle su presencia en tantos asuntos judiciales y mediáticos: «Ya son demasiadas personas, asuntos, y eso ha llevado a una imputación gravísima». La fontanera del PSOE ha intentado justificarse alegando que: «Vamos a ver, en un ejercicio de investigación de tantos años y tanta gente…». Pero, aquí, Ana Rosa ha cortado s u invitada: «Pero usted no es periodista, Leire. ¿Usted por qué investiga? Porque hay un objetivo político. Del mismo modo que el señor Dolset tiene también un objetivo, todos lo tienen». En un intento de defenderse, la invitada ha exclamado: «Lo que tengo muy claro es que aquí parece que el activismo político lo inventé yo, y eso es falso».

Ana Rosa, ha preguntado: «¿Pero qué es activismo político? La acusan de ser fontanera del PSOE para anular a determinadas personas que molestan. Usted tiene derecho a defenderse, como todos los españoles, y a decir aquí lo que piensa. Al final, veremos lo que ocurra en el juzgado. Le agradezco que esté con nosotros y que dé la cara».