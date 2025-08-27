La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que su formación citará a la fontanera del PSOE, Leire Díez, el próximo 8 de septiembre en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo.

Así lo ha adelantado la dirigente popular en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha explicado que la mesa de la comisión de investigación ha fijado ya la fecha de la comparecencia de la ex militante socialista.

«Leire Díez ha sido la pieza fundamental y clave para entender el sanchismo», ha proclamado Alicia García, que ha puesto en valor la comisión de investigación sobre las ramificaciones del caso Koldo.

En este contexto, la senadora popular ha recordado que otro juzgado de Madrid ha enviado al juez que pretende interrogar a Leire Díez la denuncia presentada en su contra por la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC) por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Por ello, Alicia García ha justificado abrir este curso político en el Senado con la comparecencia de Leire Díez en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, aunque ha evitado dar más fechas de los próximos comparecientes.

Agenda judicial

En cualquier caso, Alicia García ha insistido en exigir explicaciones a Sánchez, al que ha acusado de estar «mucho más ocupado de su agenda judicial que la agenda del Gobierno» y también ha significado que «cuánto más miramos, más corrupción sale».

Así, ha hecho balance de la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del citado caso, recordando que se han producido varias ampliaciones de solicitudes de comparecencias

«La Comisión está viva, es exigente, es minuciosa y no se deja frenar ni por la complejidad de las tramas, ni por sus tentáculos, ni por la capacidad o los intentos del PSOE de amedrentar. Y quizá esto es lo más grave de toda la trama de corrupción del sanchismo, mientras unos investigan, otros persiguen a los que investigan», ha señalado Alicia García.

Causa contra Leire Díez

El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha decidido iniciar diligencias preliminares para analizar la actuación de Leire Díez en relación con un posible delito de tráfico de influencias. Esta fase constituye un primer paso antes de abrir una instrucción formal y se centra en sus responsabilidades tras haber solicitado a un empresario investigado información comprometedora sobre Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y encargado de las investigaciones vinculadas a Begoña Gómez, al fiscal general del Estado y a otros implicados en el denominado caso Koldo.

El juzgado ha remitido ya la correspondiente solicitud de informe a la Fiscalía de Delitos Económicos, procedimiento habitual en este tipo de asuntos, con el fin de que se determine, a través de un informe técnico, si procede continuar con la investigación y si el órgano judicial cuenta con la competencia necesaria para examinar los hechos relacionados con la socialista.

En otros juzgados de instrucción de Madrid han recaído el resto de denuncias que interpusieron otros colectivos, por lo que habrá que determinar si se instruyen por separado o si cabe unirlas en una sola causa.