Ana Rosa Quintana: «Los pasajeros del Peugeot guardan silencio»

Ana Rosa Quintana ha comenzado el programa un día más con su ya famoso editorial diario, en el que ha hablado de los continuos escándalos que salen a la luz sobre el caso Koldo y la complicada situación a la que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Buenos días. Los pasajeros del Peugeot guardan silencio. Calla Ábalos, calla Koldo, calla Cerdán, y Sánchez nunca responde lo que se le pregunta, que es otra forma de callar. Enmudecen ante el juez a lo Harpo Marx tocando la bocina, aunque salen del juzgado y cascan por los codos hasta tal punto que Koldo señala a Ábalos cuando le preguntan por los 95.000 euros que llevó Carmen Pano a Ferraz. Quien calla, otorga. Decía Unamuno que a veces, el silencio es la peor mentira. Se impone la Ley del silencio, una omertá que no sirve de nada porque ya hablan por sí mismos los audios que grabó Koldo durante años. El equivalente a 250 películas de dos horas cada una y que retratan a los protagonistas de esa road movie», ha comenzado la presentadora de El programa de Ana Rosa.

Ana Rosa ha continuado: «Salieron cogidos de la mano de Valencia montados en el coche y de momento tres de ellos han acabado en un barranco judicial. El ministro Puente contesta al juez Puente. De Puente a Puente le dice que Ábalos no sería diputado si del PSOE dependiera. Entonces, cómo se explica que Sánchez pusiera en las listas a Ábalos cuando lo cesó por su comportamiento inadecuado. Le aforó pese al estupor que le generaron sus andanzas. Hoy sabemos que Koldo tenía un cuarto sobre en la mochila para pagar señoritas. La mochila de Koldo es la metáfora de la otra mochila que tiene el PSOE, el bolso mágico de Mary Poppins de Ferraz».

«¿De dónde salía ese dinero en cash? Ahora que el dinero en metálico está desapareciendo, Ferraz se va a convertir en un museo donde ir a ver billetes. Hoy 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, sabemos que el mapa de la pobreza en España es desolador. Pese las cifras del FMI, conocemos que aquí hay 12,5 millones de pobres y más de 4 millones viven en situación extrema, con 644 euros al mes. El equivalente a poco más de una de las chistorras que hemos visto en el armario de un ministro», ha finalizado la presentadora.