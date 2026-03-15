‘Peaky Blinders’ en película: el film de Netflix que te dejará sin palabras 

Si eres de esos fans que todavía sienten nostalgia por el abrupto final de la serie Peaky Blinders, Netflix va a cumplir tus sueños: la historia de Tommy Shelby continúa con una película. La «gran N roja» estrenará en poca semanas una cinta que llevará por título Peaky Blinders: El hombre inmortal, escrita por Steven Knight, el creador original de la serie y dirigida por Tom Harper, uno de los realizadores habituales de la serie y responsable del filme de espionaje Agente Stone (2023), también de la major californiana. Pero ¿qué nos contará la versión cinematográfica de los mafiosos de Birmingham? ¿qué personajes regresan? ¿quiénes son las nuevas incorporaciones?

La película de ‘Peaky Blinders’: sinopsis

Contextualizando la historia en 1940, Birmingham vive uno de sus peores momentos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Tommy Shelby vive en una especie de ostracismo voluntario al que debe renunciar y volver para proteger a su familia y a los suyos cuando una conspiración nazi involucra a su hogar.

Un último paseo a través del fuego. La película ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’ llega a Netflix el 20 de marzo de 2026. pic.twitter.com/yDlRbl2LmZ — Netflix España (@NetflixES) December 24, 2025

Tal y como pudimos comprobar en el último adelanto, El hombre inmortal tendrá grandes dosis de acción, manteniendo el espíritu oscuro de la propiedad intelectual pero convirtiendo el relato en algo mucho «más grande» en términos audiovisuales.

Viejos conocidos y nuevas estrellas

Por si la presencia del ganador del Oscar en su mítico rol no fuese suficientemente estimulante, Peaky Blinders: El hombre inmortal vuelve a recuperar a algunos de los personajes recurrentes de la historia. Sophie Rundle encarnar otra vez a Ada Thorne, la hermana del protagonista. Stephen Graham da vida de nuevo a Hayden Stagg, el líder sindical que conocimos en la última temporada. Tras ellos, Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck prosiguen con los roles de Charlie Strong, Johnny Dogs y Curly, los principales y fieles aliados de Tommy en los bajos fondos de la ciudad.

La ambición del proyecto de Netflix puede comprobarse con los nombres de las principales incorporaciones. El nominado al Oscar por Almas en pena de Inisherin (2022), Barry Keoghan es Erasmus «Duke» Shelby, el hijo de Murphy en la ficción, mientras que Tim Roth aborda el papel de John Beckett, supuestamente el principal antagonista de la historia. Por último tenemos a la estrella de Dune (2021), Rebecca Ferguson, quien interpreta a un misterioso personaje con una importancia clave en el regreso del patriarce de los Peaky Blinders. Por culpa de sus problemas con la justicia y sus adicciones, Paul Anderson no volverá como Arthur Shelby, por lo que desconocemos cómo solucionará la trama la ausencia del hermano mayor del antihéroe titular.

¿Cuándo se estrena?

La película de Peaky Blinders llegará de forma exclusiva a Netflix el próximo 20 de marzo. En la plataforma encontramos del mismo modo, las seis temporadas de la serie original.

Este no será ni mucho menos, el fin de la franquicia. Los amantes del universo criminal recibirán en 2027 otra serie que continuará los sucesos de El hombre inmortal, poniendo el foco en la nueva generación de la familia Shelby y el resto de Peaky Blinders.