Revelado el papel de Barry Keoghan en la película de ‘Peaky Blinders’: Thomas Shelby vuelve a Birmingham

Netflix ha compartido hace algunas horas el último tráiler de la película de Peaky Blinders. La serie de televisión regresará a la «gran N roja» con un seguimiento, esta vez, en el formato del largometraje y con un salto temporal que devolverá a Thomas Shelby (Cillian Murphy) a las calles de Birmingham, bajo el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El avance vuelve a ofrecernos al adelanto de varias secuencias explosivas, revelando además el personaje al que dará vida Barry Keoghan: es Duke, el hijo pequeño de Tommy Shelby.

Han pasado cuatro años desde la emisión del último episodio de la serie original de la BBC. Sin embargo Steven Knight, su creador, siempre tuvo claro que la puerta a explorar el legado de este universo criminal estaba completamente abierta. De hecho ha expresado en más de una ocasión todos sus planes para continuar la licencia comercial. En camino está la producción de una futura serie derivada de la primera con los Shelby de nuevo como protagonistas. Pero a ese capítulo le toca esperar, al menos, hasta el 2027 y mientras tanto, los fans no pueden apartar la mirada del inminente estreno de la película oficialmente titulada Peaky Blinders: El hombre inmortal.

Seis temporadas después y tras un falso diagnóstico de tuberculosis, el olvidado patriarca de la banda ha vuelto a su ciudad natal, dentro del ambiente de una Inglaterra sacudida por el conflicto bélico y la resistencia contra los nazis. Knight vuelve a encargarse del guion, mientras que la dirección corre a cargo de Tom Harper, antiguo colaborador de la serie y director de Wild Rose (2018) y The Aeronauts (2019).

Once, he nearly got everything. But nearly doesn’t count. PEAKY BLINDERS: THE IMMORTAL MAN premieres 6 March in select cinemas and 20 March 2026 on Netflix. pic.twitter.com/pcNoFBldng — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) February 19, 2026

Peaky Blinders: El hombre inmortal llegará el próximo 20 de marzo directamente al catálogo de Netflix.

La película de ‘Peaky Blinders’: Keoghan es el hijo de Tommy

Aparte de contar con inestimable presencia del Murphy, el ganador de la estatuilla dorada por Oppenheimer (2023) estará inmejorablemente bien arropado en la primera apuesta fílmica de la propiedad intelectual.

That’s not going to end well. pic.twitter.com/Q8VNIfj67i — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) February 19, 2026

Keoghan es una de las estrellas más prometedoras de la nueva camada de intérpretes anglosajones, habiendo estado incluso nominado al mejor actor de reparto en los Oscar de 2023 por su magnífico trabajo en Almas en pena de Inisherin. Recientemente estrenó el thriller Ruta de escape y en los próximos años lo podremos ver encarnando a Ringo Starr en la tetralogía que Sam Mendes prepara de Los Beatles.

El hombre inmortal recupera a otros tantos rostros clásicos de la serie original, como Stephen Graham, Ned Dennehy, Packy Lee y Sophie Rundle. Pero al igual que sucede con Keoghan, la producción ha fichado a dos perfiles bien conocidos por el público; Rebecca Ferguson y Tim Roth.

El personaje de Ferguson es todo un misterio y algunos la han descrito como una especie de pitonisa romaní con un amplio conocimiento del pasado de antiguo líder de los Shelby. Sabemos por otra parte, que Roth interpreta a Beckett, un británico fascista simpatizante del régimen nazi.

Un cierre de la historia para el protagonista

La producción se ha descrito como un «capítulo explosivo», un filme que marcará un punto y final en la redención de Tommy Shelby. Después de años apartado del mundo, viviendo como un fantasma, el antihéroe volverá para ocuparse de una guerra familiar y mundial, recordándole a todo el mundo quién es y por supuesto de lo que es capaz.