Barry Keoghan habla de la película de ‘Peaky Blinders’: «Será épica»

La película de Peaky Blinders marcha viento en popa, conformando ya un casting completamente espectacular a través de sus nuevos fichajes. Uno de ellos es la incorporación al filme de Barry Keoghan. El nominado al Oscar se suma a un proyecto del que se espera que la trama de un salto temporal, tras los acontecimientos de la que fue la sexta y última temporada de la serie de la BBC emitida en Netflix. Una expectación creciente dada la base de fans que ya de por sí tiene la ficción criminal y por la información que vamos adquiriendo poco a poco del desarrollo de la producción. Por el momento, se desconocen la mayoría de los detalles de cuál será la situación del clan de Birmingham, pero Keoghan ya ha podido leer el guion de la cinta y según cuenta en su última entrevista será algo «épico».

El Festival de Cine de Toronto (TIFF) comenzó el pasado día 6 de septiembre, dando lugar así a un espacio más donde las propuestas fílmicas más llamativas del año siguen realizando su campaña en el circuito final de premios. Una de esas candidatas al galardón es Bird, la dramática historia en la que Keoghan se ha puesto a las órdenes de Andrea Arnold (American Honey). Por ello con la excusa de la promoción, tanto el actor como su compañera de reparto Nykiya Adams atendieron a la prensa hablando de esta historia sobre la adolescencia, además de las futuras cintas de su agenda fílmica. Entre ellas por supuesto, la película de Peaky Blinders.

La película de ‘Peaky Blinders’

Cuando se anunció el proyecto de forma oficial hace algunos meses, se conocía de la existencia de un guion escrito por el showrunner oficial de la serie, Steven Knight. Lo que no sabíamos era si este era un simple borrador o si en cambio, el escritor ya tenía claros todos los elementos de la historia. Sin duda, el nominado al Oscar a Mejor guion original por Negocios ocultos tiene demasiado trabajo como para no tener cerrada la película de Peaky Blinders y, aunque el papel de Keoghan sigue siendo un absoluto secreto, el actor de Almas en pena de Inisherin brindó su confianza a la adaptación porque ya ha podido leer el guion.

El protagonista seguirá siendo Cillian Murphy, quien volverá a su papel del patriarca Thomas Shelby. Un personaje que le ha terminado ofreciendo el reconocimiento del público mainstream, a pesar que ya llevaba años formando parte de la primera línea interpretativa de Hollywood, apareciendo en proyectos de relevancia mundial como 28 días después, Batman Begins u Origen. Por su parte, el nuevo invitado al drama sobre estos gánsteres tiene bastante claro que la adaptación al formato largometraje de la serie será increíble:

«No me sentiría atraído por él si no hubiera leído el guion. Pero sí, leí el guion y me encantó. He hablado con Cillian al respecto y va a ser épico», le contaba el irlandés a IndieWire.

La película de Peaky Blinders es una muestra más de los intentos de Netflix por seguir explotando comercialmente las ficciones que mejor han funcionado, dentro de las audiencias de la plataforma. Una estrategia realizada ya por ejemplo con Luther. Otra serie creada por la BBC que «la Gran N roja» terminó transformando en un largometraje titulado Luther: Cae la noche, el pasado 2023.

No es la única estrella confirmada

Por si la presencia de Keoghan en la ficción no fuese un salto de casting lo suficientemente importante para la producción, la película de Peaky Blinders tiene otro gran fichaje internacional confirmado. Hablamos de la estrella del cine de acción, Rebecca Ferguson. Con un papel todavía sin revelar, la actriz sueca fue la primera en incorporarse al filme después de Murphy en un año donde previsiblemente también aparecerá en Misión Imposible 8 y el thriller criminal Mercy, donde compartirá elenco con Chris Pratt, Annabelle Wallis y Kali Reis. Se espera que vuelvan la mayoría de miembros de la serie, menos probablemente Paul Anderson. El actor que daba vida a Arthur Shelby está condenado por posesión de drogas y se desconoce si podrá participar de algún modo en la película.

Programada para el 2025, todavía se desconoce la fecha exacta del estreno del primer largometraje de la serie. Únicamente sabemos que llegará directamente y en exclusiva a la plataforma californiana liderada por Dan Lin y Ted Sarandos.