‘Peaky Blinders’: esto es lo que sabemos de la película sobre la mítica serie de Netflix

Ya era un actor reconocido, pero a Cillian Murphy la fama internacional le llegó a través de su personaje de Thomas Shelby en Peaky Blinders. Serie que, por otra parte nos descubrió el talento como guionista y showrunner de Steven Knight y que sirvió, como carta de presentación para estrellas actuales de la talla de Anya Taylor-Joy. Ahora, ya sabemos desde hace algún tiempo que a Netflix no le han parecido suficiente seis temporadas sobre la familia mafiosa de Birmingham y por eso, ya trabaja a destajo desarrollando una película llena de caras conocidas que brinde a la ficción, una especie de colofón final a los más de diez años de una franquicia que ha marcado a toda una generación de espectadores.

(A partir de aquí, el artículo contiene spoilers de la sexta temporada de Peaky Blinders).

Lo primero que seguramente se preguntan los fans es cómo va a continuar una historia que prácticamente, finalizada con bastante brío sus tramas principales. Al final de su última season, Tommy termina reduciendo a cenizas todo lo que ha construido a lo largo de su imperio criminal. Incluido, su intento por dar el salto definitivo a la política y limpiar el nombre de la familia, alejándose de los negocios y trapicheos «más viscerales» de su empresa. Una dirección tan plausiblemente desastrosa, como es la propia alma volátil de un personaje con los antecedentes de Thomas Shelby. Por ello, en el desenlace de los acontecimientos, Tommy se marcha con su caballo blanco hacia el horizonte, tras matar a su primo Michael (Finn Cole) y cumplir así la profecía de su tía Polly, interpretada por la fallecida Helen McCrory. Su penitencia es la de morir solo alejándose del resto de los Shelby y sin embargo, cuando descubre que el pronóstico de su tumor inoperable es una estratagema para quitarle de en medio, su nuevo rumbo toma una nueva dirección: la de reencontrase con su esencia.

‘Peaky Blinders’: ¿Un salto temporal?

Todavía no se han revelado detalles de la trama, pero tras el estreno de la sexta temporada, la productora ejecutiva Cayn Mondabach ya aseguró lo siguiente: «Tenemos la esperanza de hacer una película que no se desarrolle en el mismo período de tiempo. No será 1938. Nos vamos a saltar algunos años como hacemos todos los años».

Por lo que parece y, todos los pronósticos apuntan hacia lo mismo, esa elipsis temporal situaría a los Shelby en medio de la Segunda Guerra Mundial. Una época en la que Inglaterra se encontraba bajo el bombardeo constante de los alemanes. Tommy es como mucho de sus contemporáneos, un hombre que conoce bien los designios bélicos entre países, por lo que verle enfrentarse de nuevo a un suceso que le marcó tanto en su pasado puede ser muy interesante. Al anunciarse la película, Knight la describió como «un capítulo explosivo en la historia de Peaky Blinders. Sin restricciones. Peaky Blinders en plena guerra».

Rodearse de estrellas

Peaky Blinders siempre ha sido una serie con un cartel coral de intérprete reconocidos. Desde la capitanía del recién ganador del Oscar, hasta la aparición de secundarios de la talla de Sam Neill (Jurassic Park) o Annabelle Wallis (X-Men: Primera generación). De hecho, con el tiempo la producción de la BBC fue añadiendo perfiles cada vez más reconocibles en forma de antagonistas, como es el caso de Tom Hardy, Paddy Considine, Adrien Brody o Sam Clafin.

En el momento de la elaboración del presente artículo, todavía no existe la confirmación oficial de un casting completo. Lo que sí conocemos es la incorporación de dos grandes estrellas del celuloide para la película. Una de ellas Rebecca Ferguson, reconocida sobre todo por su papel en la franquicia Misión Imposible y por interpretar, recientemente a la dama Jessica en las dos partes de Dune. El otro es el nominado al Oscar Barry Keoghan, uno más de la camada de grandes intérpretes irlandeses que nos está brindando el cine actual.

Lo que no está nada claro es el regreso de Paul Anderson. El actor que ha interpretado durante una década al personaje de Arthur ha tenido que lidiar con una vida de adicciones en lo personal, hasta que a principios de este 2024 fue declarado culpable de posesión de crack, con lo que será bastante complicado verle volver a interpretar a su personaje.

Los creadores de siempre

La vuelta de Cillian Murphy, con un papel clave en la producción ejecutiva, sumado al regreso de los creadores originales, ofrece un halo de esperanza sobre la calidad futura del filme. Knight se encarga del guion, mientras al mismo tiempo prepara el material de una futura cinta de Star Wars todavía sin título y protagonizada por Daisy Ridley. Mientras que Tom Harper, realizador original de algunos capítulos de la serie, vuelve a colocarse tras las cámaras después de llevar a cabo la deficiente Agente Stone.

BBC Film y BBC Studios producen, mientras que Netflix será su hogar en exclusiva para el streaming. Una estrategia que el terminal ya realizó con Luther: Cae la noche, la película sobre la mítica serie de Idris Elba que fue un éxito a niveles de audiencia. Se desconoce todavía una fecha oficial para el estreno de la película de Peaky Blinders.