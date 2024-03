La razón por la que Anya Taylor-Joy sustituye a Charlize Theron en ‘Furiosa’

Furiosa una de las películas más esperadas del año, sobre todo teniendo en cuenta que Dune: Parte dos ya se ha estrenado. La precuela/spin-off de Mad Max: Fury Road supone el regreso al yermo por parte del cineasta, George Miller, pero también de otros intérpretes en su versión más joven de los personajes como Angus Sampson repitiendo su papel de Orgánico o Nathan Jones volviendo a su rol de Rictus Erectus. Sin embargo, el interés suscitado por el proyecto viene dado por sus dos nuevos rostros. Chris Hemsworth, quien interpreta al villano el Dr. Dementus y a Anya Taylor-Joy, la cual sustituye a Charlize Theron como Furiosa. Una decisión a priori, un tanto polémica, pero necesaria para el director australiano. En una reciente entrevista, Miller ha explicado por qué sustituyó a la ganadora del Oscar por la joven actriz nacida en Miami.

Es evidente que al ser una historia que sucede varios años antes que Mad Max: Fury Road, Charlize Theron no tiene la edad que le corresponde a una joven Furiosa. Un impedimento que Miller hubiese estado a asumir si la tecnología fuese tan buena como le hubiese gustado. Algo que sabe a ciencia cierta, al ver como otros grandes cineastas han apostado por el rejuvenecimiento facial, sin lograr escapar de esa sensación de valle inquietante que persigue a la recreación digital de los rostros. Un ejemplo innovador y claro de ello es El irlandés de Martin Scorsese o Indiana Jones y el Dial del destino, de James Mangold. Ambas, rejuvenecen prácticamente 40 años los rostros de actores como Robert DeNiro, Joe Pesci o Harrison Ford, pero para Miller estos avances no son lo suficientemente efectivos para recuperar a la actriz sudafricana para el papel:

“Definitivamente habría sido Charlize (Si Furiosa hubiese sido filmada antes de Fury Road). Empecé a pensar ‘Oh, tal vez podríamos hacer un rejuvenecimiento’. Luego vi a cineastas realmente magistrales como Ang lee y Martin Scorsese, haciendo Géminis y El irlandés y vi que no habían sido superados. Lo único que estarías mirando es ‘¿Mira qué bien funciona la tecnología?’ No habría sido convincente”.

La elección de Anya Taylor-Joy: Un completo acierto

La falta de una tecnología lo suficientemente avanzada para poder tener a Charlize Theron en el papel, obligó a George Miller a reformular el casting para Furiosa. Así, siguió la recomendación de su compañero de profesión, Edgar Wright. El realizador británico dirigió a Taylor-Joy en Última noche en el Soho, haciendo brillar todavía más la carrera de la actriz, la cual había despegado definitivamente un tiempo atrás gracias a la serie Gambito de dama. Hace poco la pudimos ver en un pequeño papel para la secuela de Dune y, todo parece indicar que tendrá un gran protagonismo en la tercera parte, correspondiente al segundo libro de Frank Herbert, El mesías de Dune. Miller notó en seguida que la joven intérprete tenia el acero que Furiosa necesita y que compartía toda una serie de cualidades con Theron que la convertían en la persona ideal para ponerse al volante.

Con tan sólo 28 años, esta actriz de ascendencia argentina es la hija fílmica del cine independiente. Debutó en la pantalla grande con la bruja, aunque antes apareció en Peaky Blinders. Así, comenzó su carrera posicionándose como una scream queen, gracias a producciones como Múltiple, El secreto de Marrowbone o más tarde la propia Última noche en Soho. Ahora se acerca al cine de acción viajando al desierto, pero también en The Gorge, lo último de Scott Derrickson en el que compartirá elenco con Miles Teller y Sigourney Weaver. Por su parte, George Miller ha tardado nueve años en regresar a su franquicia estrella. Eso sí, antes en 2022, estrenó Tres mil años esperándote.

Chris Hemsworth quiere ser un villano para Miller

Hemsworth, compatriota australiano del director, es el otro rostro reconocible de Furiosa. El actor todavía lleva consigo la imagen de superhéroe, tras más de una década interpretando a Thor y aunque haya dado vida a más personajes, no ha conseguido desencasillarse del todo. Por eso ha buscado en otras franquicias su propio camino, como es el caso de Tyler Rake y ahora, esta precuela. ¿Pero qué es lo que tiene que hacer para que la audiencia lo vea con otros ojos? Pues ha debido pensar que hacer papeles de villano para contrarrestar. Sólo así se explica que protagonizase Spiderhead para Netflix y que ahora, vaya a ser el malo titular del yermo. Un rol que al intérprete le ha costado asimilar:

“Es lo más bonito que he leído, me encanta George Miller, pero no sabía lo que era este personaje. Hicimos alrededor de cuatro semanas de ensayos y comenzamos a profundizar y sumergirnos, y las cosas comenzaron a llegar a mí”, le explicaba Hemsworth en el 2022 al podcast Happy Sad Confused.

Furiosa llegará a los cines el 24 de mayo de 2024.