‘El Hormiguero’: Chris Hemsworth se sincera sobre su predisposición a padecer Alzheimer

El Hormiguero continuó la semana con la visita de Chris Hemsworth, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su nueva película. El actor se encuentra en plena promoción de la segunda parte de Tyler Rake, que llegará a Netflix el próximo 16 de junio.

La continuación de esta película era una cuenta pendiente en la lista de proyectos del actor australiano, que hace unos meses decidió tomarse un descanso indefinido, para priorizar su salud y el tiempo con su mujer Elsa Pataky y sus tres hijos.

El actor australiano mantuvo una intensa conversación con Pablo Motos, en la que se sinceró sobre en qué punto se encuentra su vida, debido a que hace unos meses eran muchos los que pensaban que el protagonista de Thor iba a retirarse del cine de manera definitiva.

.@chrishemsworth aclara las fake news que se generaron sobre su retirada y su salud mental #ChrisEH pic.twitter.com/G7bW0sM2do — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 7, 2023

El año pasado, Chris Hemsworth descubrió que tiene una predisposición genética a padecer Alzheimer. Una época en la que optó por parar durante un tiempo, sus palabras se malinterpretaron y la prensa internacional publicó que se retiraba tras este descubrimiento. “Los dos acontecimientos simplemente coincidieron en el mismo tiempo, pero estas dos noticias no tenían nada que ver la una con la otra”, afirmó el actor.

Y añadió: “Yo asumí esa información para mantenerme en forma, comer saludable y hacer todo lo posible para que no me pase. Esto es solo una señal de alerta. Lo que pasa es que justo dije que me iba a tomar un descanso y los tabloides relacionaron esas dos cosas, pero no era así. Está bien poderlo aclarar aquí”.

Esa información también le sirvió par reflexionar sobre la fugacidad de la vida. «La muerte está ahí y el simple hecho de aceptarlo hace que vivamos más tiempo. Eso y que seamos más conscientes de las decisiones que tomamos», expresó el actor.

«Las mías sé que a veces me alejan de mi familia. Son parte de lo que soy y yo soy creativo. Hay que disfrutar de lo que uno hace porque lo que uno no recupera nunca es aquello que no ha hecho o el tiempo que no ha estado con su familia. Esto fue lo que hizo que yo quisiera volver a casa unos ocho u nueve meses», señaló sobre el motivo que le llevó a parar unos meses.