‘El Hormiguero’: Maribel Verdú revela las diferencias de rodar en España y en Estados Unidos

El Hormiguero continuó la semana con la visita de la actriz Maribel Verdú, que acudió al programa de Antena 3 para presentar nueva película, bajo el título de The Flash, una producción que se estrenará en las salas de cine el próximo viernes 16 de junio.

Maribel Verdú comenzó la entrevista hablando sobre la trama de The Flash. «El niño adora a su madre y ambos tienen una relación increíble, pero un día entran en su casa y matan a la madre. Entonces, piensan que el que la ha matado ha sido el padre y lo meten en la cárcel», comenzó a explicar.

Y añadió: «Y el niño, lo único que quiere gracias a su superpoder, es volver al pasado para poder evitar que a su madre la matasen, que su padre no fuera a la cárcel y todo eso. Y es la trama inicial de todo lo que pasa en la película», sobre The Flash.

Maribel Verdú nos presenta “The Flash”, la nueva película de superhéroes que llega a los cines el próximo 16 de junio #VerdúEH pic.twitter.com/AfnJcztJqf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 6, 2023

Maribel Verdú continuó la entrevista recordando cómo se enteró de que el cineasta argentino la quería para el papel en la película. La actriz contó que recibió la llamada el último día del rodaje de la serie Ana Tramel, su representante la llamó y «me dijo: ‘Me acaba de llamar la productora de este proyecto. Ya se que me vas a decir que no’, porque siempre digo que no cuando me llaman de fuera. Me hago pequeña», se sinceró.

Finalmente, Maribel le dio una oportunidad al proyecto, a pesar de que el personaje escrito en los los comics era rubia y de ojos claros, algo que le hizo dudar sobre si aceptar o no. «Pero me dijo ‘es que quiero tus ojos para este personaje’. Y le contesté: ‘pues los tendrás’», reveló la actriz.

Durante la entrevista, Pablo Motos le preguntó por las diferencias entre rodar en España y en Hollywood. «Te voy a ser sincera… Es muy ‘heavy’», expresó la actriz, destacando que los sets de grabación de Los Ángeles son como ciudades.

La actriz desveló que al ser tan grandes y al tener tantas instalaciones, algunas de las personas que trabajan en el set viven en autocaravanas que son como viviendas. Además, se desplazan en carros de golfs, debido a que de un plató a otro se puede tardar bastante rato en llegar.