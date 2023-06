‘El Hormiguero’: Kadir Bedi se sincera sobre sus difíciles inicios como Sandokán

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Kabir Bedi, protagonista de Sandokán, la serie de televisión que fue todo un fenómeno en los 70 en España e Italia. El actor acudió por primera vez al programa de Antena 3 para presentar su autobiografía.

Bajo el título de Historias que debo contar, la biografía de Kadir Bedi llegó a las librerías el pasado 24 de mayo. Un libro en el que el actor cuenta su historia personal, debido a que su personaje Sandokán fue un fenómeno de masas, pero a él poca gente le conoce realmente.

«Todo el mundo conoce la historia de Sandokán, pero nadie sabe la historia de Kabir Bedi, el actor que interpretaba a Sandokán: de dónde había salido, qué le pasó después de terminar la serie… Prácticamente nadie lo sabe y a mí me resultaba muy importante tener la oportunidad de contar mi historia en este libro», expresó el actor.

En los años 70, la fama de @iKabirBedi en ‘Sandokan’ fue un fenómeno en el mundo entero #KabirBediEH pic.twitter.com/iQqBe3RyK0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 5, 2023

«La verdad es que fue un honor enorme que me pidiesen interpretar a Sandokán. Me transformó la vida, porque pasé de ser un actor conocido solamente en la India a ser un actor de fama mundial, incluso en Hollywood. Me cambió la vida completamente», afirmó Kabir Bedi.

Y añadió: «A todos los actores se les recuerda por un papel que es el que les define, como Clark Gable en Lo que el viento se llevó. Y para mí ese papel ha sido Sandokán y estoy muy orgulloso, muy contento, y para mí es un honor haberlo interpretado».

.@iKabirBedi fue el primer actor indio que actuó en Hollywood y en una película de James Bond #KabirBediEH pic.twitter.com/hyM1LE1Um1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 5, 2023

No obstante, el actor también se sinceró sobre sus complicados inicios como Sandokán, debido a que llegó a Italia sin dinero. «En la India en esa época había muchas normativas que te impedían sacar dinero del país, así que yo me tuve que ir a Italia a hacer ese casting y hacía un frío espantoso, y no me había llevado un abrigo», comenzó a explicar.

«El director artístico, que había ganado un Oscar, me llevó a una tienda para que me comprara un abrigo y le dije que no tenía dinero, pero él me dijo que no me preocupara, que él me adelantaba el dinero y que yo ya se lo pagaría cuando tuviera dinero», recordó.