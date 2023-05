‘El Hormiguero’: Chanel desvela si ha sentido presión tras el éxito de ‘SloMo’

El Hormiguero continuó la semana con la visita de Chanel. Tras el éxito de Clavaíto, su colaboración con Abraham Mateo, la artista acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo single, P.M., y hablar sobre su esperado álbum debut.

La artista se mostró muy emocionada de volver a pisar el plató de El Hormiguero, entre otras cosas porque desde la primera vez que acudió al programa, justo antes de participar en Eurovisión 2022 y de conquistar Europa con su SloMo, su vida ha cambiado mucho.

Precisamente Pablo Motos comenzó la entrevista hablando de SloMo. El presentador quiso saber si la artista había sentido una mayor presión a la hora de publicar nuevas canciones tras el éxito de la canción con la que alcanzó el podio de Eurovisión.

«Yo vivo las cosas en el momento y hago todos los proyectos con todo el amor posible, así que no he sentido presión porque creo que SloMo es algo especial, que se vivió en un momento muy especial de la historia de Eurovisión de nuestro país, y creo que es algo excepcional que hay que recordar con mucho cariño», expresó Chanel.

Uno de sus mayores éxitos de ha sido Clavaíto, la bachata que comparte con Abraham Mateo. «Me levanté una mañana con ganas de hacer bachata y justo esa mañana había quedado con Abraham en el estudio. Entonces se lo dije a él y me dijo que hiciéramos una bachata. La verdad es que me encanta cómo ha quedado», expresó tras ver un fragmento del videoclip.

Por otro lado, Chanel reveló qué es lo que hace cuando tiene una duda. «Me pregunto qué haría Beyoncé, porque es un referente que tengo desde pequeñita y me encanta. La amo muchísimo», explicó para sorpresa de Pablo Motos.

«Me he visto todos los documentales sobre ella, también cómo dirige sus proyectos, cómo enfoca las cosas… Y aunque lo que que se ve en televisión no es siempre cierto, para mí es un referente y me encanta», remarcó la artista.