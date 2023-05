‘El Hormiguero’: Ona Carbonell se sincera sobre los motivos de su retirada

El Hormiguero regresó una noche más a Antena 3 con una nueva entrega. El programa presentado por Pablo Motos comenzó la semana con la visita de Ona Carbonell, la deportista que ha ganado más medallas en la historia de los mundiales de natación.

Ona Carbonell, que acaba de anunciar su retirada de la natación sincronizada, charló con Pablo Motos sobre sus planes de futuro después de más de dos décadas en la alta competición. No sin antes explicar los verdaderos motivos de su retirada.

«La ilusión y la pasión no eran la misma que antes. De chiquitita siempre decía que cuando lo dejara lo iba a dejar por el frío, porque siempre he pasado mucho frío, o porque no iba a tener esa motivación tan grande. Al final yo creo que cuando uno busca la excelencia, o va al mil por mil o no es justo ni para el equipo ni para uno mismo. Y llegó un punto que tenía más ganas de hacer cosas fuera del agua que dentro», explicó.

«En otra profesión uno se jubila mucho más tarde, pero en el deporte… Yo me siento muy afortunada, y sobre todo muy agradecida, porque he podido decidir el momento de mi retirada. Yo creo que es tan importante saber cuándo empiezas algo como cuándo lo terminas», expresó la deportista.

Ona Carbonell, que cumplirá 33 años el próximo lunes, admitió que uno de los motivos de su decisión ha sido por su familia, pues hace dos años se convirtió en madre por primera vez y apenas hace 10 meses que dio a luz a su segundo hijo.

La nadadora también explicó en El Hormiguero que: «Yo ya no me veía al nivel de mis mejores momentos, pero a nivel físico sí me veía bien. Yo creo que ha sido algo más emocional, de ganas, porque para pasar 10 horas dentro de la piscina uno está muy motivado o es casi imposible y yo ya tenía mi cabeza y mi corazón en otras cosas».