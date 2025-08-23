Adiós a la baja laboral de siempre: éstas son las nuevas condiciones que impone la Seguridad Social

La baja laboral es un recurso legal que protege a los trabajadores cuando enfrentan enfermedades o lesiones que les impiden cumplir con sus tareas profesionales. Para solicitarla, el trabajador debe acudir a un médico, quien determinará si la condición de salud justifica la baja. Sin embargo, este proceso ha generado controversia, ya que algunas empresas temen abusos por parte de los empleados, quienes podrían aprovecharse del sistema para ausentarse sin motivo real. Por otro lado, a veces los empleadores presionan a los trabajadores para que vuelvan al trabajo antes de tiempo, sin considerar su estado de salud.

En respuesta a estas preocupaciones, la Seguridad Social ha introducido cambios en el trámite de baja laboral, endureciendo los requisitos. Ahora, el parte médico será enviado directamente por el profesional de salud a la empresa. Esta modificación busca asegurar que la decisión sobre la baja esté fundamentada por un especialista, al tiempo que mejora la comunicación entre médicos y empresas. El objetivo es garantizar una mayor credibilidad y control en los tiempos de recuperación asignados, evitando posibles abusos o malentendidos.

Baja laboral

La baja laboral es un derecho regulado por el Real Decreto 625/2014 que permite a los trabajadores ausentarse de sus funciones por enfermedad o accidente sin perder su cotización ni salario. Existen diferentes tipos de bajas, entre ellas: por enfermedad común, enfermedad profesional, accidente laboral y por maternidad o paternidad, ésta última con 16 semanas de duración y el 100% del salario garantizado.

Para solicitar la baja, es necesario estar afiliado a la Seguridad Social, haber cotizado 180 días en los últimos cinco años y presentar un informe médico. Dependiendo del origen de la baja, los costes son asumidos por la Seguridad Social, la mutua o la empresa. El proceso de solicitud comienza con la visita al médico de la Seguridad Social, quien remitirá el parte de baja al INSS y éste a la empresa.

Las prestaciones varían según el tipo de baja: por contingencias comunes, el trabajador recibe el 60% del salario desde el cuarto día, y por contingencias profesionales, se percibe el 75% desde el primer día. Las bajas pueden extenderse hasta 18 meses, tras lo cual se evalúa la posibilidad de una incapacidad permanente.

Cambios en la gestión

En 2024, se han implementado reformas significativas en la gestión de las bajas laborales, especialmente en lo relacionado con las incapacidades temporales. Aunque muchos trabajadores aún no están familiarizados con estos cambios, la Seguridad Social ha confirmado su vigencia.

La principal novedad es el aumento de la participación de las mutuas en el tratamiento de bajas, sobre todo en el área de traumatología, que anteriormente estaba gestionada casi en su totalidad por el sistema público de salud.

Con esta nueva normativa, las mutuas tienen un rol más destacado, asumiendo la responsabilidad de gestionar el tratamiento especializado de los trabajadores. Este cambio busca optimizar los recursos disponibles y mejorar la eficiencia del sistema, lo que podría traducirse en una reducción de los tiempos de espera para los empleados que requieran atención médica.

A pesar del protagonismo de las mutuas, los médicos de la Seguridad Social continúan siendo los encargados de realizar los diagnósticos, establecer la duración de la baja y autorizar el alta médica una vez que el trabajador esté recuperado. Desde la perspectiva empresarial, éste nuevo sistema promete disminuir los costes asociados a largas ausencias laborales, proporcionando una mayor previsibilidad en cuanto a los plazos de recuperación.

Nuevos requisitos

El principal cambio en el proceso de solicitud de baja laboral elimina la obligación del trabajador de entregar el justificante a su empresa. Ahora es el médico quien envía directamente el parte a la empresa, lo que simplifica el trámite y aumenta el control y transparencia.

Este ajuste garantiza que los informes sean objetivos y se basen únicamente en criterios médicos, reduciendo las dudas acerca de posibles abusos. Además, se busca aliviar la tensión entre trabajadores y empresarios, ya que el médico es quien determina el tiempo necesario de baja, evitando presiones indebidas para acelerar la reincorporación del empleado.

Récord de bajas laborales

En 2023, España registró más de 450 bajas laborales por cada 1.000 trabajadores, alcanzando un récord histórico según un informe conjunto de Umivale Activa e Ivie. Este dato coincide con la información del Instituto Nacional de la Seguridad Socia, que reporta ocho millones de bajas médicas el año pasado. Debido a esto, las bajas laborales se han convertido en el segundo mayor gasto para la Tesorería General de la Seguridad Social, con más de 14.000 millones de euros destinados a cubrir estas situaciones.

Ante la creciente preocupación del Gobierno sobre la veracidad de muchas de estas bajas, la Seguridad Social ha implementado un control más riguroso. Ahora, se solicita a las empresas información detallada sobre los puestos de trabajo y las tareas que desempeñan los empleados, lo que permite una verificación más precisa de las limitaciones causadas por las enfermedades.