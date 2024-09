Alivio para los bolsillos: así es la ayuda de 600 euros de la Seguridad Social

En España, muchas familias enfrentan dificultades económicas debido a la inflación y la precariedad laboral. Para aliviar esta situación, la Seguridad Social ha introducido una ayuda de 600 euros dirigida a trabajadores con bajos ingresos. Esta ayuda, denominada Ingreso Mínimo Vital (IMV), está destinada a quienes demuestren tener ingresos insuficientes. Para 2024, el umbral de ingresos anuales permitido para acceder a esta ayuda es de 14.544 euros por unidad de convivencia. Los solicitantes desempleados o sin ingresos recibirán como máximo 604,38 euros mensuales, mientras que aquellos con un sueldo recibirán la diferencia entre su salario y el límite de ingresos establecido.

Las familias numerosas tienen un umbral de renta más alto, fijado en 21.888 euros anuales. Además, por cada hijo adicional a partir del cuarto, el límite de ingresos aumenta en 3.546 euros anuales. Para acceder al IMV, es necesario tener entre 23 y 65 años, o ser mayor de 18 con menores a cargo, residir legalmente en España durante al menos un año, y cumplir con los límites de ingresos y patrimonio establecidos. Además, los solicitantes deben estar inscritos como demandantes de empleo y no haber rechazado ofertas de trabajo o formación adecuadas.

Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica de la Seguridad Social, destinada a prevenir la pobreza y exclusión social al garantizar un nivel mínimo de renta para quienes carecen de recursos básicos.

Su objetivo es facilitar la inclusión social y laboral, ofreciendo una red de protección que favorece el tránsito desde la exclusión hacia una participación activa en la sociedad. El IMV está diseñado con incentivos para el empleo, promoviendo la cooperación entre administraciones.

No obstante, el IMV presenta ciertas incompatibilidades. No se puede percibir simultáneamente con la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%. Además, el IMV no se puede combinar con pensiones asistenciales desde el 1 de enero de 2023.

Requisitos

El IMV está dirigido a personas y familias que cumplen ciertos criterios de vulnerabilidad económica y requisitos de residencia. Para los individuos, se consideran beneficiarios a aquellos de al menos 23 años que, aunque compartan domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en ella.

Esto incluye a quienes no están casados, no tienen pareja de hecho y no forman parte de otra unidad de convivencia. Además, las personas entre 23 y 29 años deben haber vivido de forma independiente en España durante los dos años previos a la solicitud, salvo excepciones como violencia de género o separación legal. Aquellos mayores de 30 años deben demostrar que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante el año anterior, a menos que el cese de convivencia se deba a su fallecimiento.

El IMV también cubre a mujeres mayores víctimas de violencia de género o trata de seres humanos, personas de 18 a 22 años provenientes de centros de protección de menores, personas sin hogar, y ciertos casos de separación o desahucio. Sin embargo, no se concede a quienes residan en establecimientos colectivos permanentes, salvo algunas excepciones.

En cuanto a la titularidad de la unidad de convivencia, el IMV lo pueden solicitar personas de al menos 23 años que tengan capacidad jurídica. También pueden ser titulares personas mayores de edad o menores emancipados con hijos o menores en guarda con fines de adopción.

La unidad de convivencia está formada por todas las personas que vivan en un mismo domicilio y que estén unidas por vínculos familiares o de pareja, o por guarda con fines de adopción o acogimiento. Las parejas de hecho deben haber convivido de forma estable durante al menos dos años. Para aquellos que no tengan estos vínculos, pueden recibir el IMV si están en riesgo de exclusión social, con acreditación por parte de servicios sociales.

Asimismo, los beneficiarios deben tener residencia legal y efectiva en España durante al menos el año anterior a la solicitud, con algunas excepciones para menores, víctimas de violencia de género, y trata de seres humanos. Además, deben demostrar vulnerabilidad económica, con ingresos y patrimonio que no superen los límites establecidos.

El Ingreso Mínimo Vital es indefinido y se mantiene mientras se cumplan los requisitos. La Seguridad Social verifica regularmente el cumplimiento de estos requisitos.

Cuantía

En 2024, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha aumentado un 6,9%, mientras que las ayudas por hijo se mantienen sin cambios respecto a 2023, con un máximo de 115 euros al mes. Las nuevas cuantías del IMV son: para un adulto solo, 604,38 euros al mes; para un adulto y un menor, 785,70 euros; y para un adulto y dos menores, 967,02 euros.

Si hay tres menores, la prestación es de 1.148,33 euros al mes. Para dos adultos, el IMV es de 785,70 euros al mes; con un menor, sube a 967,02 euros; y con dos menores, a 1.148,33 euros. En unidades monoparentales, un adulto y un menor reciben 918,67 euros al mes, y un adulto con cuatro o más menores recibe hasta 1.462,62 euros al mes.