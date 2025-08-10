Parece una errata pero no lo es: este pueblo de Alicante a 40 minutos de la playa tiene casas por 7.100€

Hay expertos inmobiliarios que recomiendan pueblos cerca de Madrid con casas a precios de otra época, ¿pero qué pasa si nuestro sueño es vivir cerca de la playa? En ese caso, hay un pueblo en Alicante que es la opción perfecta.

El pueblo en cuestión es Villena, uno de los rincones más bonitos de toda la Comunidad Valenciana y con una caractéristica única: técnicamente es un pueblo de interior, pero sus buenas conexiones por carretera permiten que sus habitantes vayan a la playa en poco más de media hora.

Esta situación permite que Villena sea el mejor pueblo de Alicante para adquirir una vivienda si siempre ha soñado con vivir cerca del mar, pero con unos precios más propios de las comarcas de interior.

El mejor pueblo de Alicante para comprar una casa en la playa

Pese a su cercanía con el mar, Villena es uno de los pueblos más importantes de la provincia de Alicante. Concretamente se sitúa en el Alto Vinalopó y cuenta con más de 30.000 habitantes.

Eso hace que disponga de todos los servicios y conexiones que puedas imaginar, pero al estar en el interior los precios están contenidos. Por ejemplo, según el último informe de Idealista, el precio del metro cuadrado en Villena es de 692 euros.

Es decir, de media una propiedad de 100 metros cuadrados en este pueblo alicantino puede costarte unos 69.000 euros. No obstante, en los portales inmobiliarios hay chollos mejores.

Por ejemplo, hay una casa de 183 metros cuadrados y una habitación junto a la estación de tren de La Encina y a pocos minutos de la autovía de Alicante por sólo 7.100 euros.

Obviamente por esa cantidad la vivienda necesita muchas reformas, pero el precio total seguirá siendo ridículamente bajo. Estamos hablando de que te puedes convertir en dueño de una casa por menos de lo que cuesta un coche de segunda mano.

Por qué Villena es el mejor sitio para adquirir una vivienda si amas la playa

Villena, presidida por su magnífico castillo, es un lugar precioso para pasar los inviernos, pero cuando llega el verano también está muy cerca de la playa. En menos de una hora puedes llegar a los destinos más conocidos de Alicante.

Gracias a tener acceso directo por la A-31 en 40 minutos estarás en las playas de la ciudad de Alicante o si prefieres algo más natural puedes llegar en el mismo tiempo a El Campello.

Además, Villena dispone de estación de tren y conexiones por autobús. La combinación de ubicación, servicios y este precio tan reducido convierte la oferta en un imán para curiosos y cazadores de gangas.

El pueblo de Alicante donde cada vez más ricos van a retirarse

No pienses que disponer de casas baratas es siempre una señal de que un pueblo está en decadencia. Por ejemplo, en Villena existen mansiones espectaculares y fincas gigantes muy cotizadas.

Ahora mismo hay a la venta una casa de lujo con 350 hectáreas de campo y monte, y una espectacular propiedad de cinco habitaciones y 1.250 metros cuadrados. El precio es algo más prohibitivo: 4.200.000 euros.

Además, también existen varias fincas rústicas totalmente reformadas, con piscina y con muchas hectáreas para disfrutar de la naturaleza que superan holgadamente el millón de euros.