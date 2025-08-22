Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Leocadia y Cristóbal son amantes

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. De esta manera tan concreta, el pasado jueves 21 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 658 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Manuel discute con Alonso por decidir quién tiene el control de la empresa. De Leocadia también desconfía, por eso prefiere tener bajo su poder todo y evitar sustos. Este problema, que mezcla lo profesional con lo familiar, hace que Enora le anime a reconciliarse con su padre y aparcar de una vez sus diferencias. Martina, por su parte, está muy afectada por su enfado con Catalina, por lo que sigue dispuesta a macharse con Jacobo.

Mejor le van las cosas a Ángela y a Curro que están encantados con la calma que respiran después de que Lorenzo se haya marchado, lo que les hace pensar en el futuro y verlo con mejores ojos. En vista del momento que se vive, Leocadia ha decidido seguir ocultando a Ángela que Lorenzo le pidió matrimonio, aunque no se sabe cuánto tiempo podrá hacerlo. Asimismo, la Duquesa de Carril le hace una visita a Vera, en la que le cuenta que su hermana Federica no quiere verla. Toño, por su parte, le echa en cara a Simona y a Candela que se metan en su vida privada. Por otro parte, María Teresa y Vera hablan de los secretos que todos a su alrededor ocultan, mientras que Pía es cazada dentro del despacho del mayordomo. Para su suerte, Petra decide guardar este secreto, pero le pide saber toda la verdad de lo que ha descubierto.

¿Qué sucede en el capítulo 659 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 22 de agosto?

De esta manera, vamos a poder ver cómo gracias a Petra, Pía pudo evitarse un gran lío con Cristóbal. Pues, el hombre la descubre fisgoneando en su despacho. Eso sí, por mucho que la haya ayudado, la doncella debe darle explicaciones al ama de llaves. Por su parte, Alonso está haciendo todo lo posible por hacer entrar en razón a Catalina.

Vera y Teresa se cuelan en la biblioteca con la intención de llamar por teléfono a la duquesa de Carril. Por su parte, Curro sigue haciendo todo lo posible por hacer justicia a la muerte de su hermana. Pero, es consciente de la enorme carga que lleva a cuestas. Paralelamente, Cristóbal organiza una serie de encuentros muy misteriosos con Ángela.

Movimientos con los que no dejará indiferente a nadie. Sin embargo, y a pesar de su reciente llegada, el mayordomo ya oculta un gran secreto con Leocadia: son amantes.