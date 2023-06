‘El Hormiguero’: Pablo Motos se emociona con Nicki Nicole al recordar su canción favorita

El Hormiguero cerró la semana con una nueva visita internacional. La artista argentina Nicki Nicole acudió al programa de Antena 3 para presentar su tercer álbum de estudio, Alma, publicado el pasado 18 de mayo. Además, también presentó su nuevo single, bajo el título de Dispara.

Nicki Nicole se mostró muy emocionada de volver a pisar el plató de El Hormiguero, pues no acudía al programa desde finales del año 2021. Casi dos años después, y con una carrera cada vez más consolidada en España, la artista presentó su nueva gira por nuestro país.

«Vuelves a España y creo que vas a estar mucho por aquí. Además vas a disfrutar de la tortilla de patata que me han dicho que te encanta», le dijo Pablo Motos. «Me encanta la tortilla de papas así que voy a estar no solo en los shows sino comiendo de toda vuestra comida», respondía ella entre risas.

Al comienzo de la entrevista Pablo le contó que una de las covers que ha incluido en su nuevo disco, concretamente de la de la canción Tuyo, es su canción favorita desde hace mucho tiempo. «Esta canción me parte la patata. Me rompe entero. Cada vez que la escucho, es que no puedo…», dijo el presentador mientras sonaba la melodía.

Se trata de la canción Tuyo, de Rodrigo Amarante. «Es la única intro de las series que nunca pasaba», señalaba la cantautora sobre el motivo que le llevó a incluir una versión de este tema en su nuevo disco, además, de declararse una gran fan de Narcos.

«Cada vez que la escucho pienso una cosa un poco íntima. Todo Narcos, durante toda la serie, en todas las temporadas, suena esta canción. La veía con mi pareja. Entonces hacía todo lo posible para que no se diera cuenta de que estaba llorando un poco», confesó Pablo Motos a Nicki Nicole. «A mí también me hacía llorar. Me emociona mucho», respondió la artista.