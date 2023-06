‘El Hormiguero’: Frank Cuesta confiesa cómo está Yuyee tras salir de la cárcel

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa presentado por Pablo Motos continuó la semana con la visita de Frank Cuesta, que volvió al plató de las hormigas para hablar de sus próximos proyectos.

El reconocido herpetólogo y aventurero se mostró muy emocionado de volver al plató de El Hormiguero, donde habló sobre su influencia como creador de contenido en YouTube, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores. Una plataforma que es fundamental para financiar su santuario de animales rescatados en Tailandia.

La última vez que Frank Cuesta acudió a El Hormiguero, en febrero del año 2019, Yuyee se encontraba cumpliendo condena en una cárcel de Tailandia de la que salió en 2020 tras permanecer seis años y medio en prisión. Por ello, antes de comenzar la entrevista, Pablo Motos quiso saber cómo se encontraba su ex mujer.

.@Frank_Cuesta nos habla de la salida de la cárcel de su exmujer Yuyee #FrankEH pic.twitter.com/xp3hUcBzKG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 31, 2023

«Esta recuperada psicológicamente, pero a la vez tiene un montón de taras y un montón de miedos. Tiene miedo cada vez que coge un avión, cada vez que va a un aeropuerto, cada vez que ve un policía… Tiene miedos», afirmó el invitado.

«Y luego, durante un tiempo, tuvo problemas para dormir y le costó tiempo dormir en una cama porque en la cárcel dormía en el suelo. Pero yo creo que se ha adaptado muy bien sobre todo por los niños, porque cuando salió a mi me dijeron los psicólogos que la dejara sola con los niños y le ha venido muy bien», explicó Frank Cuesta.

Tras estas palabras, Pablo Motos dio paso a un vídeo de unas declaraciones de Yuyee. «Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Pablo Motos y su equipo por dar a conocer la injusta condena de cárcel que he tenido que cumplir. He sentido en todo momento vuestro apoyo y os estaré eternamente agradecida. Gracias de nuevo. Gracias por todo lo que hicisteis. Gracias de todo corazón», expresaba la modelo tailandesa.

Durante la entrevista, Frank Cuesta también se sinceró sobre los motivos por los que dejó de hacer televisión. «Me aburrí de la tele. A mí me gusta divertirme y en la televisión yo me divertí mucho hasta el momento en el que me obligaron a hacer cosas. ¿Me ves a mí haciendo un programa de perros? Pues hice dos y se acabó la tele», indicó.

«Una cosa es la televisión en ese sentido y otra cosa es que las redes sociales me dan dinero para cubrir los gastos del Santuario Libertad. Ahora quiero hacer un programa de televisión porque me lo paso de puta madre, pero es que me aburrí», añadió el aventurero leonés.

Por otro lado, Frank también habló sobre la Ley de Bienestar Animal que se aprobó el pasado 29 de marzo y que entrará en vigor el próximo 29 de septiembre. «La ley animal es una puta mierda, pero tiene muchas cosas buenas», declaró el invitado.