Muere el DJ canario Alex Kentucky, un clásico de la música house en Ibiza

Ibiza ha sufrido esta semana una de las pérdidas más importantes en la escena musical, especialmente en el mundo del house, uno de los estilos que siempre ha marcado el ritmo de la isla desde los años 80. Alex Kentucky, canario de nacimiento e ibicenco de adopción, ha fallecido esta semana de forma discreta, por eso la triste noticia ha tardado días en salir a la luz. Actualmente vivía en la isla, que es la capital de la música electrónica, algo que también hacía DJ Godzi, también fallecido hace semanas.

Aunque no se trataba de una de las figuras más mediáticas, sí que era habitual ver su nombre en los carteles de algunas de las grandes discotecas como Amnesia o Nassau, además de actuar en países como Egipto o Italia, entre otros muchos. Especialmente era conocida su faceta radiofónica, donde era habitual escucharle en Ibiza Global Radio (la emisora histórica de la isla) y en 2022 llegó a fundar Baleárica, una emisora en la que compartía micrófono con otros míticos de la isla blanca como Miguel Garjí.

Su muerte ha pillado por sorpresa a las decenas de amigos y compañeros de profesión, que no esperaban la noticia. Por el momento no se conocen las causas del fallecimiento, aunque medios canarios apuntan a que su cuerpo fue encontrado sin vida en su propia residencia.

Jordi Carreras, uno de los pioneros de la música electrónica en nuestro país, fue uno de los primeros en lamentar esta pérdida en las redes sociales, poniendo sobre aviso de lo sucedido. «Hoy la música se viste de luto, y el corazón duele aún más cuando se despide a un verdadero amigo. Nos dejas un legado musical inmenso, lleno de sensibilidad y profundidad, que seguirá sonando en cada uno de nosotros», comenzaba escribiendo.

«Los que compartimos contigo amistad y trabajo sabemos que tu presencia será irreemplazable. Gracias, Alex, por tu confianza, por tu cercanía y por la verdad de tu amistad. Tu esencia permanecerá eterna en la música y en nuestros recuerdo», así cierra su texto de despedida el DJ, que compartía una foto junto a Alex Kentucky durante una entrevista en la radio.

Era el director artístico de Be Adult Music, un sello especializado en música house, que precisamente publicaba un nuevo E.P del artista el pasado lunes 18 de agosto, que se titula Play & Go. Hace apenas unas semanas, a comienzos de agosto, lo publicitaba en la que ha sido su última publicación en Instagram.