Toda la verdad sobre la enfermedad de Amador Mohedano: «Hay mucha especulación porque interesa»

El estado de salud de Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado y ex marido de Rosa Benito, ha sido uno de los temas más comentado de los últimos meses en el mundo del corazón. El ex representante artístico ha tenido una delicada salud desde hace años, tanto que ha sufrido episodios complicados antes de entrevistas en Viernes Deluxe. Su nueva recaída en los últimos meses ha provocado que salten las alarmas, especialmente tras unas fotografías familiares en las que se le podía ver muy desmejorado, por eso entrara en ¡De Viernes!

Esas imágenes fueron las primeras del padre de Chayo Mohedano después de un ingreso hospitalario, viéndole mucho más delgado de lo normal. Según él, había sufrido un problema de estómago, aunque no quiso dar más detalles, igual que sus hijos y su ex mujer. Fue en el programa Vamos a ver, tras el enorme revuelo, donde quiso entrar para aclarar que su hija publicó esa imagen familiar con «buena intención» y que esperaba calmar los comentarios, aunque fue al revés. Para callar los rumores, eligió una estrofa de una de las canciones de su hermana para dejar claro que lo que le está pasando no acabará con él: «Aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado».

En aquella entrevista explicaba con más detalle que tras salir del hospital las cosas se complicaron: «He tenido un problema con la circulación porque se me hincharon los pies de una forma que parecía las patas de un elefante y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me tomo todos los días seis pastillas».

La explicación a que su voz sonase muy distinta fue que le «rozaron con la goma que me metieron una cuerda vocal y me ha molestado estos días atrás, pero yo estoy bien», aunque no aclaró qué tipo de pruebas o intervenciones le hicieron. «Me he quedado más delgado, yo lo sé, estoy como cuando vine de la isla», así bromeaba recordando su paso por Supervivientes cuando visitó a su ex mujer Rosa.

Días más tarde, la periodista Paloma Barrientos, que tiene una gran relación con la familia Mohedano, pudo hablar con el hermano de Rocío Jurado, que le aclaró que está «mucho mejor» después de notar una importante mejoría. «Todavía estoy débil y tengo que estar con mi reposo y mis comiditas bien, pero mejor, mucho mejor», le decía.

El youtuber Juanjo Vlog, conocido por hablar de temas del corazón en YouTube, explicaba en Fiesta el pasado mes de agosto que la enfermedad de Amador no tenía nada que ver con el cáncer, ya que los rumores hicieron pensar en que pudiera estar padeciéndola.

«Tiene un problema digestivo y ha perdido kilos por no poder comer nada sólido. Hay mucha especulación porque interesa. Él, con buena fe, habló de que no tiene cáncer y cuando ha aclarado eso ya han sacado otras enfermedades para especular otra vez», decía ante las cámaras de Telecinco.

Con esta versión de youtuber y amigo de Amador Mohedano, es de esperar que los problemas de voz que tuvo tras su ingreso se debieran a que fue sometido a una gastroscopia. Se trata de una prueba en la que el paciente está sedado y se le introduce un minúsculo tubo por la garganta que lleva una pequeña cámara, gracias a la cual los doctores pueden ver el estado de aparato digestivo.