La periodista, ex diputada del PSC y presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, ha fallecido este viernes a los 81 años.

Anna Balletbò fue diputada en el Congreso por el PSC desde 1979 hasta el 2000, durante un total de 6 legislaturas. Cabe destacar que en el golpe de Estado fallido del 23-F fue la única parlamentaria a quien los asaltantes permitieron salir del hemiciclo porque estaba embarazada.

Balletbó se encontraba entonces en avanzado estado de gestación y debido a ello se le permitió salir de la Cámara Baja. En cuanto pudo, se puso en contacto con el rey Juan Carlos I para informarle de lo ocurrido.

Ella misma explicó que lo primero que hizo al escuchar los disparos fue protegerse la barriga y la cabeza, puesto que no sólo temía por su vida sino también por la posibilidad de sufrir un aborto.

Fue profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) desde 1975; entre 2008 y 2010 fue miembro del Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). En 1985 recibió la condecoración sueca Estrella Polar y en 2006 la Creu de Sant Jordi.

Balletbó era licenciada en Periodismo y en Historia Moderna y Contemporánea, además de graduada en Magisterio. Comenzó sus estudios de periodismo en 1968, cuando se incorporó al movimiento antifranquista, asistiendo, entre otros actos, a la Asamblea de Cataluña representando a la Escuela de Periodismo.