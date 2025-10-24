El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, protagonista del fallido golpe de Estado de 1981, ha sido dado de alta este viernes para continuar su recuperación en su domicilio, según informó el despacho A. Cañizares Abogados, representante de su familia.

«Tras el desmentido inicial, comunicamos con satisfacción que Antonio Tejero Molina se encuentra clínicamente estable y ha recibido el alta hospitalaria, continuando su recuperación en el entorno familiar», señaló el bufete en un comunicado.

Fuentes cercanas al caso indicaron que Tejero había permanecido ingresado en un hospital de Valencia, acompañado por sus familiares, con algo de fiebre, pero consciente y tranquilo. Finalmente, este viernes ha podido abandonar el centro hospitalario.

Protagonista del 23-F

Antonio Tejero nació el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga) e ingresó en la Guardia Civil en 1951, donde escaló hasta ser teniente coronel, pero fue expulsado tras protagonizar el golpe de Estado del 23-F en 1981.

Fue condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel, aunque finalmente cumplió sólo la mitad de la pena y fue puesto en libertad en 1996.

Además de ser el rostro del golpe fallido, es conocido por su frase «¡Quieto todo el mundo!», con la que interrumpió la votación que estaba teniendo lugar en ese momento en el Congreso de los Diputados, la investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, que iba a suceder al entonces dimitido Adolfo Suárez.