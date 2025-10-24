El truco de una limpiadora para lavar el edredón de plumas en casa y que te aguante todo el invierno
El edredón de plumas te quedará como nuevo con este truco de una limpiadora que hará que lo puedas lavar en casa. Es importante estar preparados para darlo todo en estos tiempos que corren para poder descubrir lo mejor que podemos obtener en casa, de una forma que hasta la fecha no sabíamos y que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar por una limpieza en casa efectiva.
Todo el invierno te puede durar ese edredón de plumas con aroma a limpio, dependiendo de la temperatura a la que estamos. Con la mirada puesta a un cambio de armario y a la llegada de este tipo de elementos que pueden hacernos la vida más fácil. Estaremos pendientes de una situación que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Este edredón de plumas que puede costarnos más de lo que nos imaginaríamos, puede acabar siendo el mejor aliado de una especie de detalles que pueden acabar de darnos una casa limpia y una cama que acaba siendo un importante refugio.
Que te aguante todo el invierno
Todo el invierno puedes tener siempre en casa un edredón listo para los días más fríos. Nos hemos acostumbrado a un elemento práctico que nos permite tener la cama siempre hecha en un abrir y cerrar de ojos. Son tiempos de aprovechar estos elementos que llegan para quedarse.
De los países del norte nos llega esta forma de aprovechar cada ingrediente al máximo de una manera que quizás deberemos empezar a visualizar de forma radicalmente diferente, con ciertas novedades que pueden convertirse en algo realmente sorprendente.
Es hora de pensar en ese invierno u otoño más intenso que parece que llega para darnos un extra de buenas sensaciones que puede ser clave. Esos días en los que el frío exterior nos hace refugiarnos en una de esas camas en las que el edredón de plumas es el gran protagonista, llega ese momento en el que debemos saber cómo limpiarlo.
Al ser un elemento natural, el principal miedo es reconocer si podemos o no lavarlo en casa. La realidad es que hay una forma de lavar el edredón de plumas sin que tengamos que recurrir a una lavandería, en casa y siguiendo el truco de esta experta nos quedará como nuevo.
Lavar el edredón en casa es posible con este truco de una limpiadora
Un truco de una limpiadora nos asegura lavar el edredón en casa de tal forma que conseguiremos aquello que queremos y más. Un buen elemento que nos servirá para hacer realidad estos cambios que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.
Los expertos de Norit nos dan algunos consejos sobre la forma de lavar un edredón en casa:
- Consulta las instrucciones de lavado que incluye la etiqueta, y revisa la pieza para verificar que no tenga ningún roto ni descosido, así evitarás que pueda romperse más o perder parte del relleno.
- Distinguiremos entre edredones con relleno sintético y de pluma o plumón. La mayoría de edredones y colchas con relleno sintético pueden lavarse en la lavadora. Usa siempre un ciclo corto y a bajas revoluciones. Cuida el aspecto, los blancos y los colores de tus edredones manteniéndolos suaves y agradablemente perfumados con Norit Máquina.
- Para los rellenos de pluma o plumón basta con introducir tres o cuatro pelotas de tenis envueltas en calcetines en el tambor de la lavadora, que ayudarán a que durante el lavado las plumas queden dispersas. Este truco va a ayudar a que el nórdico mantenga su esponjosidad, ya que las pelotas irán golpeando las plumas, haciendo que estas se distribuyan y evitando así que se compacten.
- Escoge un programa delicado en la lavadora, dosifica un tapón de Norit Máquina y lava siempre utilizando agua fría.
- Una vez limpios, sécalos al aire libre y airéalos antes de su uso. Asegúrate que no queden húmedos para evitar los malos olores y que se deteriore el relleno.
- Algunos admiten el uso de la secadora, consulta la etiqueta de la composición y si es apto para secadora introduce también tres pelotas de tenis o bolas de secado para que quede más esponjoso.
- Una vez comprobado que estén bien secos, si quieres guardarlos, introdúcelos en bolsas de tela o cartón y así podrás protegerlos del polvo.
- No utilices bolsas de plástico de envasado al vacío, aunque son prácticas para ahorrar espacio, no es recomendable en el caso de edredones de plumas, ya que el vacío prolongado puede afectar a su forma y propiedades aislantes.
- No dudes en utilizar buenos productos para conseguir ese acabado que queremos, un espacio limpio y cuidado es posible con la ayuda de este tipo de especialistas.