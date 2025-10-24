El Gobierno de Pedro Sánchez se ha apresurado a responder al órdago que ha lanzado Junts, partido del ex presidente de la Generalitat fugado de la justicia española, Carles Puigdemont. El Ejecutivo ha acordado este viernes con Alemania «trabajar en hacer oficiales en la Unión Europea el catalán, el euskera y el gallego en la UE» tras el anuncio de los independentistas de que preguntarían a sus bases si continúan apoyando al Ejecutivo, ante el incumplimiento de sus pactos.

España y Alemania han suscrito una «declaración conjunta» este viernes, en la que exponen su posición en alemán, inglés y español. «Nuestros dos gobiernos han acordado hoy abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta a la solicitud española de que sus lenguas oficiales distintas del español sean reconocidas como oficiales en la Unión Europea de forma que sea aceptable para todos los Estados Miembros», puede leerse en la declaración entre ambos países.

El documento insiste en la posición del Gobierno de Sánchez, en la medida en la que recoge que «la incorporación de dichas lenguas constituye una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España».

«Por ello, hemos decidido conjuntamente iniciar conversaciones bilaterales a partir de las cuales España presentará un texto para debate y decisión de los 27 Estados Miembros en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales», han suscrito.

Sin embargo, no se han puesto fechas concretas para «este diálogo bilateral». «Comenzará a la mayor brevedad a cargo de nuestros respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores», han reflejado en su declaración conjunta.

La Moncloa: «Un paso importante»

Desde La Moncloa celebran que sea «un paso importante» para lo que consideran un avance «hacia la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego». «La incorporación de estas lenguas constituye una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España», sostienen desde el Ejecutivo.

Este acuerdo ha llegado esta semana después de la visita de Sánchez a Bruselas con motivo del Consejo Europeo que se celebró este jueves con la presencia del presidente español junto al resto de líderes europeos.

La administración central ha dado a conocer un pacto que se ha suscrito entre ambos Estados europeos, apenas unas horas después de que la formación independentista de Puigdemont haya previsto una consulta a las bases para que decidan si rompen el pacto que sostiene al líder socialista al frente del Gobierno de España.

El presidente de Junts ha convocado una reunión de la dirección del partido para el próximo lunes en Perpiñan, Francia, después de que los independentistas amenazaran en la sesión de control del Congreso a Sánchez.

Junts ha asegurado que la reunión del lunes se celebra «de acuerdo con el calendario previsto» y tendrá lugar en el espacio Les 5 Éléments, en el que el partido ha llevado a cabo otros actos con anterioridad. Está previsto que a las 17:00 horas Junts ofrezca una rueda de prensa para valorar la actualidad política, aunque el partido no aclara quién comparecerá en la misma.

Las exigencias de los secesionistas para mantener el apoyo al PSOE eran la oficialidad del catalán en la Unión Europea, la amnistía política de Puigdemont, además de cumplir con la cesión de las competencias en inmigración, entre otras concesiones a nivel fiscal.

Sin embargo, la falta de movimiento por parte de La Moncloa ha tensado las relaciones entre Junts y el Gobierno. Hasta el punto de que, ahora, la cúpula del partido independentista se plantea romper con los socialistas. La mayor muestra de este descontento la hizo patente la portavoz de los neoconvergentes en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Miriam Nogueras. La política juntera dijo a Sánchez que «quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio».