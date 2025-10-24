Alex Len, Poirier, Achiuwa… todas las opciones del Real Madrid para reforzar el ‘5’

El Real Madrid de baloncesto peina el mercado en busca de un pívot que pueda dar descanso a Tavares. Bruno Fernando no convence a Sergio Scariolo como ‘5’ reserva como se ha podido apreciar en los dos últimos encuentros. El interior angoleño no se vistió el pasado domingo ante San Pablo Burgos, sin el caboverdiano, ni el miércoles ante Maccabi. Mientras se resuelve el futuro de Fernando, el conjunto blanco busca un sustituto de garantías en el mercado NBA y en Europa. Alex Len, Precious Achiuwa o Vincent Poirier son algunos de los nombres que han sonado en los últimos días.

Por el momento, la alternativa que coge más fuerza es la del ucraniano Alex Len. El pívot de 2,13 metros de altura coincidió con Sergio Scariolo en Toronto Raptors durante siete partidos de la temporada 2020/21, cuando el italiano ejercía como asistente en la franquicia de Canadá. Alex Len, que se encuentra sin equipo tras ser cortado por los Lakers, cuenta con 12 temporadas en la NBA en su currículum. El internacional ucraniano representa un perfil de pívot clásico, fuerte en el rebote y dentro de la zona; aunque también se prodiga desde la media distancia.

El mercado estadounidense siempre implica cierto riesgo a la hora de fichar, al llegar jugadores que deban adaptarse al baloncesto FIBA y a un rol diferente. Las últimas incorporaciones del Real Madrid dan buena fe de ello. Los fichajes de Dennis Smith Jr. y del propio Bruno Fernando no salieron como se esperaba. El exterior apenas jugó, mientras que el pívot está en la rampa de salida. La otra cara de la moneda se ha visto este último verano. La llegada de Martynas Pocius como Director de Scouting, especializado en el mercado NBA, ha venido acompañada de la incorporación de Trey Lyles y Chuma Okeke desde Estados Unidos. Los estadounidenses se han convertido en dos de las piezas más importantes de la rotación de Scariolo nada más llegar.

Por este motivo, el club blanco ha perdido el ‘miedo’ a las apuestas desde Estados Unidos. Como opciones desde la lista de descartes NBA aparecen los nombres de Precious Achiuwa, aunque el ex de Knicks y Heat esperará a apurar sus opciones en la liga, Mo Bamba o Skal Labissière. Todos ellos comparten un requisito que se plantea indispensable para fichar por el Real Madrid, pasaporte Cotonou. Con Deck, Okeke y Lyles, el club blanco cuenta con tres extracomunitarios en sus filas y sólo puede alinear a dos de ellos en Liga Endesa.

Poirier, el regreso soñado

Una de las opciones que más gusta a la parroquia merengue es el regreso de Vincent Poirier. El pívot francés ya sabe lo que es compartir juego interior con Tavares, con el que formó el mejor dúo de cincos de Europa. Con un año más de contrato garantizado con Efes, con opción a otro adicional, el equipo turco no pondrá facilidades para su salida. El propio Poirier desató la rumorología con un enigmático mensaje en la red social X, donde posteó un emoticono de un reloj de arena. El galo se ha dejado querer en el Movistar Arena en varias ocasiones, donde se ha llevado cariñosos aplausos del público.