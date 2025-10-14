Tavares pedirá ‘permiso’ al Real Madrid para ir con Cabo Verde al Mundial: «Iría a rematar los córners»

La selección de Cabo Verde ha pasado a la historia del fútbol por su clasificación mundialista. El país africano se ha convertido en el territorio más pequeño, y el segundo con menos habitantes por detrás de Islandia, en conseguir el billete para el torneo más emblemático del planeta. Las celebraciones se han desatado a lo largo de todo el país, mientras que su deportista más emblemático lo veía desde España. Walter Tavares, pívot del Real Madrid, se ha animado a entrar en los planes de su selección. «Iría a rematar los córners al Mundial», ha bromeado el caboverdiano.

Con sus 220 centímetros de altura, Tavares se compara con el mítico delantero inglés Peter Crouch, reconocido por superar los dos metros y por su habilidad para el remate de cabeza. «Voy como Peter Crouch ahí», respondió el 5 merengue sobre la posibilidad de ayudar a su equipo en el balón parado. Un logro, el de clasificar a un Mundial con Cabo Verde, que Tavares conoce bien. El pívot de 33 años fue el principal artífice de la primera participación de su país en el Mundial de baloncesto. Además, los caboverdianos lograron apuntarse una victoria ante Venezuela. Su pívot, con 12,4 capturas de promedio, se convirtió en el máximo reboteador del torneo.

Dos años antes, en el Afrobasket, Tavares y sus compañeros escribieron otra página en la historia del deporte de Cabo Verde. La selección que comanda el madridista se quedó a las puertas de la final tras caer en semifinales ante Túnez. El pívot eligió su selección de nacimiento, pese a ser elegible por España. Tavares llegó al CB Canarias a los 17 años, donde destacó en categorías inferiores y primer equipo antes de su salida a la NBA. Tras dos temporadas en tierras americanas, el caboverdiano fichó por el Real Madrid en 2017. Como merengue, Tavares se ha consolidado durante casi una década como madridista como el mejor pívot del baloncesto europeo.

🤣🏀 «Iría a rematar los córners al Mundial». 👏🇨🇻 @waltertavares22, jugador de baloncesto de Cabo Verde, en una nube tras la clasificación de su país. 📹 @nicorodrigz pic.twitter.com/484TM6Vesh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2025

Sobre la clasificación mundialista de la selección de fútbol de Cabo Verde, Tavares fue uno más, desde la distancia, en la eufórica celebración de sus compatriotas. «Lo he vivido con mucha emoción y nerviosismo. He estado todo el día pensando el partido. He tenido la suerte de estar vivo para disfrutarlo. Cuando acabó empezó a llamarme mi madre, mi abuela, mis primos…», confesó a Nico Rodríguez de El Chiringuito de Jugones.

Doble compromiso Euroliga para Tavares

Tras la alegría por el hito de Cabo Verde, a Walter Tavares le toca ponerse el mono de trabajo con el Real Madrid. El conjunto merengue afronta una semana con jornada doble de Euroliga. Los de Sergio Scariolo buscarán redimirse de la dura derrota ante Baskonia recibiendo a Partizan en el Movistar Arena mañana (20:45 horas) y visitando la cancha de Estrella Roja el viernes (19:00 horas).