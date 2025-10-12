El Real Madrid colapsa contra Baskonia

El Real Madrid se quedó sin su cuarta victoria consecutiva en la complicada cancha del Baskonia. El equipo de Sergio Scariolo arrancó como un misil en el encuentro logrando un espectacular primer cuarto de 34 puntos, pero su fogosidad fue a menos conforme avanzó el partido para colapsar en el periodo final y cediendo ante el empuje local por 105-100.

Baskonia venía en una malísima racha tras haber perdido todos los partidos encuentros oficiales (0-4) de esta temporada y con el entrenador italiano Paolo Galbiati con pie y medio fuera del equipo. Los locales arrancaron con una desventaja de 16 puntos en ese primer periodo y llegaron a ir perdiendo por 20 en el segundo periodo. En el Buesa Arena se escuchaban murmullos entre una multitud que cuestionaba el despido de Pablo Laso el pasado verano.

Los vitorianos, sin embargo, no iba a entregar su piel tan pronto y en un ejercicio de resistencia fueron limando poco a poco la distancia con unos blancos que dejaron de defender y se durmieron una siesta interminable. Finalmente en el último cuarto, con el 86-85, Baskonia se puso por delante en el marcador y no volvería a ceder la iniciativa en un partido donde el Real Madrid tuvo serios problemas para anotar desde la línea de tres puntos en ese periodo final con un 1 de 10 intentos encestados.

El equipo blanco se pasó cuatro minutos sin conseguir ningún punto en el último periodo. Intentó la heroica en los últimos 100 segundos con varias canastas inversímiles, pero ya era demasiado tarde ante un Baskonia que tenía hielo en las venas desde la línea de personal personificado en un Trent Forrest que anotó 19 lanzamientos de 19 en dicha suerte.

El Baskonia toma aire a costa de un Real Madrid que se lleva una valiosa lección de Vitoria. Da igual que ganes por 20 puntos y que te sientas netamente superior a tu rival. En ACB, si te duermes lo pagas muy caro como a la postre terminó sucediendo en el Fernando Buesa Arena. Lo único positivo para los blancos fue el aterrizaje de Trey Lyles con 24 puntos y 30 de valoración.