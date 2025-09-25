Sergio Scariolo es un hombre curtido en mil batallas y a sus 64 años ya hay pocas cosas que le sorprendan. Tampoco lo ha hecho en exceso toparse con la plantilla del Real Madrid, una de las mejores de Europa, en su incorporación al club blanco tras la eliminación de España en el Eurobasket 2025. En su entrevista con este periódico el italiano asegura que si algo le ha impactado es la gran actitud del grupo y de los jugadores, una virtud que buscará proteger durante toda su primera temporada como entrenador del equipo blanco.

«Yo vi todos los entrenos, así que no es que haya tenido ninguna sorpresa en el contacto del día a día. Es un grupo con buena voluntad, actitud. Deberá ser capaz de mantenerla durante una temporada muy larga en la que habrá cansancio, lesiones, frustración por jugar poco o no jugar», afirmó Scariolo, que delegó en Luis Guil y Stefan Ivanovic la primera parte de la pretemporada en Valdebebas.

«Hay muchos factores que ponen a riesgo esta actitud y buena disposición que he visto en los jugadores. La impresión en mí es una serie de personas que quieren hacer bien su trabajo, que tienen pasión por este juego y ganas de hacerlo juntos. Ahora tenemos que proteger y potenciar esta actitud, defenderla de todas las fuerzas centrífugas que existen en una temporada», sostiene.

No descuida Scariolo la exigencia del curso al que se van a enfrentar, pues se puede ir hasta los 100 partidos: «Tenemos un equipo biomédico, mucha información que a veces se escapa al aficionado y que motiva muchas de las decisiones a la hora de las rotaciones, los minutos que juegan los jugadores, cuándo descansan, qué partido juegan…»

Scariolo y el reparto de minutos

«Muchos factores que no son técnicos. Por supuesto hay otros tácticos. Hay que encontrar un equilibrio e intentar enfocar algunas fechas que desde luego no son ni septiembre, ni octubre, ni noviembre, ni diciembre en las que el equipo tiene que estar no al 100% porque eso sería el sueño, pero cerca. Esas son las referencias del calendario que tienes que tener en cuenta», zanja.