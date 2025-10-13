Cabo Verde se acuerda del Real Madrid tras clasificarse al Mundial: replican la silla de Alaba

El Real Madrid es un club que siempre deja huella allá donde vaya. En la última década asombró al mundo con sus partidos históricos en la Champions, donde remontó eliminatorias y levantó el trofeo en varias ocasiones para mantener el título de campeón de Europa. Una de ellas fue la de 2022, donde quedó grabada para la historia la icónica celebración de David Alaba con la silla en el Santiago Bernabéu. Una imagen que ha replicado Cabo Verde en su celebración del sueño mundialista.

Este lunes la selección africana hizo historia para su país tras ganar 3-0 a Esuatini, gesta que le permitirá participar en la Copa del Mundo por primera vez en la historia. Tras acabar el partido, el equipo no pudo evitar la emoción del momento delante de sus aficionados. Entre lágrimas y abrazos, cientos de aficionados asaltaron el césped como muestra de la alegría. De hecho, el éxtasis era tan alto que se vio cómo uno de los jugadores celebró levantando una silla blanca y mirando hacia la grada.

Algo que en las redes sociales ha hecho recordar a lo que hizo el austriaco cuando el Real Madrid remontó al PSG en el Bernabéu en los octavos de final de la Champions 2021/22 y que iba a cobrar más importancia después de que el equipo de Ancelotti acabase levantando aquella Copa de Europa.