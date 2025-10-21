Hay caso Bruno Fernando en el Real Madrid. Sergio Scariolo ha insistido en que «no es un castigo», sino «decisiones» técnicas que el pívot angoleño no viaje a Belgrado (Serbia) para el partido de la jornada 5 de la Euroliga contra el Maccabi Tel Aviv. Pero este descarte, sumado a sus cero minutos en la segunda parte (sólo 9 en la primera) del encuentro contra el San Pablo Burgos el pasado domingo en la Liga Endesa cuando Walter Tavares ni se vistió, indica una fricción entre el jugador y su entrenador.

Bruno Fernando llegó a finales del pasado mes de enero y era el último fichaje de la era Juan Carlos Sánchez en el Real Madrid, el segundo en plena la temporada. El primero fue el de Dennis Smith Jr. y apenas duró un mes en el equipo blanco. 10 meses después, el angoleño vive su momento más aciago en el equipo blanco.

Este martes Scariolo se reunió con el ojeador Martynas Pocius durante el entrenamiento de los suyos en el pabellón de Valdebebas y uno de los asuntos centrales era el futuro de Bruno en el equipo. El pívot de 27 años, campeón del último AfroBasket con Angola, venía para ser una alternativa de garantías a Tavares y lo cierto es que en momentos puntuales de la pasada temporada logró cubrir con creces la ausencia de Edy, como en el tercer partido de la final de ACB en Valencia.

Pero en este inicio de curso se ha deshecho y el club blanco estaría valorando rescindirle y lanzarse al mercado a por otro pívot. Scariolo no ve en Fernando el margen de mejora que por juventud y méritos previos tiene Usman Garuba ni por supuesto la prometedora proyección de Izan Almansa, por lo que su salida es una opción a día de hoy.

«Bruno Fernando es el primero que le gustaría rendir más alto»

«No es un castigo, son decisiones. Llega un momento en el que las decisiones se tienen que tomar sólo en función del rendimiento. Hay momentos en los partidos, como las primeras partes, en los que todos tienen que entrar en el partido y sobre todo en el puesto de 5, donde casi siempre tenemos otros jugadores. La mayoría de veces, sobre todo cuando el partido está igualado y es difícil, decidimos repartir los minutos de la segunda parte. En función del rendimiento, eligiendo dos de los tres jugadores para repartir los 20 minutos», justificó Scariolo.

Eso sí, Scariolo puso en valor su compromiso con el equipo: «Bruno es el primero al que le gustaría tener un rendimiento más alto, pero está entrenando bien, con seriedad, esfuerzo. En esa parte, no tengo nada que reprochar de su actitud y responsabilidad».

Sobre si tiene lesión o no, se ciñó a los médicos: «Yo ahí no estoy capacitado para poder, digamos, profundizar. Son pequeñas cosas en un partido en el que si estuviéramos en febrero o mayo los tres estarían disponibles (Sergio Llull y Andrés Feliz, además de Fernando). Nuestra idea en este momento es no forzar a ningún jugador cuando no está al 100%. Somos 15 y no es necesario hacerlo».