Scariolo y la vuelta de los israelíes: «En estas decisiones el único criterio es la seguridad»

Sergio Scariolo atendió a los medios de comunicación antes del partido de la jornada 5 en la que el Real Madrid visitará al Maccabi Tel Aviv, pero aún no en Israel, sino en Belgrado, capital de Serbia, donde el equipo israelí lleva jugando las dos últimas temporadas. No será hasta el 1 de diciembre cuando este club y el Hapoel puedan regresar a su país para disputar los encuentros europeos. El entrenador italiano dijo que en esta decisión de la Euroliga «el único criterio es la seguridad».

«Es una valoración exclusivamente de seguridad de los equipos que viajen. En el deporte, el único criterio o parámetro para tomar este tipo de decisiones es la seguridad de los jugadores, equipos y espectadores. Si las autoridades políticas y deportivas internacionales consideran que existe a partir del 1 de diciembre las condiciones de seguridad para jugar en Tel Aviv nosotros somos deportistas y tenemos que confiar en las decisiones que entiendo que no de una forma superficial tienen tomadas», explicó Scariolo.

El italiano abordó más a fondo el asunto y mostró su respeto a Maccabi: «¿No te parece que jugar en Belgrado 48 horas después de jugar un partido fuera de casa, con un viaje contra un equipo que lleva tres días y estando en casa sea una alteración de la competición y la equidad? Lo puede ser». «Es lo que hay, nosotros somos deportistas y somos receptores de decisiones. He aprendido a preocuparme de las decisiones que puedo tomar, que son muchísimas», añadió.

Además, Scariolo comunicó los descartes de Sergio Llull, Andrés Feliz y Bruno Fernando para el partido ante el Maccabi, aclarando que la baja del pívot angoleño, que no estuvo bien contra el San Pablo Burgos el pasado domingo «no es un castigo, son decisiones». «Se tienen que tomar en función del rendimiento», comentó.

Scariolo: «Preguntad a los equipos»

Más sobre la vuelta de Maccabi y Hapoel a Israel en Euroliga: «Es una pregunta para los equipos israelíes, no para mí. Entiendo que no es la situación más cómoda. No es una pregunta para mí, sino para los que realmente pueden decir cómo se sienten en esta decisión. Son deportistas que compiten, no son políticos ni militares ni ministros. Son compañeros que compiten y me parece una buena idea preguntarles cómo se sienten, porque todo el mundo opina de los de arriba».